Piden nueve años de cárcel a un acusado de agredir sexualmente a una mujer que conoció a través de una red social

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este martes, 30 de mayo, a las 10.00 horas, un juicio contra un hombre por agredir sexualmente a una mujer que conoció a través de una conocida red social.

Según el escrito del fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del 16 de agosto de 2018, cuando el acusado había quedado con una mujer a la que había conocido unos dos meses antes a través de una conocida red social y con la que mantenía relaciones íntimas esporádicas, encontrándose en el domicilio del acusado.

Al parecer, tras sentarse en el sofá del salón, el hombre se abalanzó sobre la chica, empezando a besarla con objeto de tener relaciones, contestando ella que no quería, que no se encontraba bien. Pese a la negativa de la chica, hizo caso omiso, cogiéndola con fuerza por los hombros, le dio la vuelta para tumbarla en el sofá, y la penetró vaginalmente al tiempo que le ponía la mano en la boca para que no gritara y no la oyeran los vecinos, llegando a eyacular en su interior.

La Fiscalía añade en su escrito que el acusado, en todo momento, ignoró los gritos de la joven pidiéndole que parara, mientras trataba de retirarle en vano, dado su delicado estado de salud, perfectamente conocido por el hombre, pues por enfermedad renal estaba entonces sometiéndose a un tratamiento de diálisis, si bien llegó a romperse dos uña en un intento de defenderse. Además, a consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió heridas de diversa consideración.

Por los hechos relatados, el fiscal solicita, además de la pena de prisión, la inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de condena y la medida de libertad vigilada por un tiempo de ocho años, que se ejecutará con posterioridad a las penas privativas de libertad.

Asimismo, reclama al acusado la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la joven, así como de comunicarse con ella durante 15 años. Y, también, para terminar, que indemnice a la víctima en la cantidad de 20.000 euros por los daños morales causados.