Piden casi 74 años de cárcel para 4 acusados de un doble crimen en Cartagena

La Fiscalía pide 73 años y nueve meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados de un doble asesinato y de tres intentos de asesinato a tiros durante un enfrentamiento entre clanes ocurrido en noviembre de 2017 en el barrio de 'Las Seiscientas' de Cartagena.

El juicio con jurado por estos hechos comenzará mañana lunes en Cartagena y para él se han reforzado las medidas de seguridad, dada la rivalidad existente entre ambas familias, para evitar altercados durante la vista oral.

Las conclusiones provisionales del fiscal del caso, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que los acusados son Joaquín M.F.; su hijo, Joaquín M.R.; un hermano del primero, Israel M.F., y una mujer, Ana M.R., todos ellos integrantes de la familia de Los Gasolinas.

El relato de hechos recogido en el escrito de acusación señala que los sucesos se originaron por una serie de desavenencias familiares relacionadas con la ruptura de una relación de pareja o por una falta de entendimiento sobre el régimen de visitas del hijo en común de sus miembros.

Al no aclararse el asunto ni alcanzar ningún acuerdo, J.J.S., padre del menor, se fue a Alicante, no sin antes anunciar a la familia de su ex pareja que volvería, lo que hizo horas después.

La acusación estatal añade que los procesados, ante la posible visita de los integrantes del clan de J.J.S. cogieron las tres escopetas que tenían a su disposición, dos de ellas de cañones superpuestos y que habían sido robadas.

A la llegada de esa familia, Los Salgueros, presuntamente dispararon contra ellos desde la puerta de la vivienda y también desde una ventana, lo que causó la muerte de dos personas y heridas a otras dos, mientras que una quinta pudo evitar los tiros. EFE

