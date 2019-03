Piden el archivo definitivo del caso del mecánico de Reus denunciado por odio

La defensa del mecánico de Reus (Tarragona) denunciado por un delito de odio al negarse a reparar el coche de una policía nacional tras las cargas del 1 de octubre ha pedido el sobreseimiento del caso y no solo el archivo provisional.

Según informa la Associació d'Advocats Voluntarios 1 de Octubre de Reus, que ejerce gratuitamente la defensa del mecánico, ya han pedido al juez que cierre el caso de forma definitiva.

En la petición efectuada al titular del juzgado número 3 de Reus confían en que el juez "en ningún caso quiere dejar abierta la posibilidad de perseguir de nuevo al investigado por unos hechos que expresamente se ha dicho que no son constitutivos de delito".

El magistrado dictó el archivo provisional del caso invocando una sentencia del TSJC del pasado mes de junio, en la que se excluye a las fuerzas de seguridad como víctimas de delitos de odio porque no son colectivos vulnerables.

No obstante, el juez tachó al mecánico de "empresario poco diligente" por negarse a reparar el vehículo particular de una agente del Cuerpo Nacional de Policía, con lo que no ganaría dinero, pero descartó que fuera autor de un delito de odio.