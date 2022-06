Piden 25 años de prisión por asesinar a cuchilladas a su esposa en Valladolid

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid ha abierto juicio oral contra un hombre de 58 años, para el que la Fiscalía pide provisionalmente 25 años de prisión por asesinar a su esposa a cuchilladas en el domicilio de Valladolid en el que convivían.

Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2021, cuando encausado y víctima residían en la capital vallisoletana con sus hijas, de 18 y 16 años.

El auto del Juzgado, facilitado este lunes por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), considera que procede el enjuiciamiento del procesado en función de los hechos de los que ha sido objeto de acusación y que incluyen que, desde octubre de 2020, la convivencia entre los esposos se encontraba muy deteriorada.

No comían juntos y apenas se dirigían la palabra, salvo para mantener continuas discusiones, que solían comenzar por cualquier motivo sin importancia y derivar hacia reproches que el acusado dirigía hacia su mujer porque ella no trabajase y no aportara, por tanto, ingresos a la economía familiar.

Sobre las 16:30 horas del 21 de junio de 2021, acusado y víctima entablaron una de las discusiones en el salón y en el transcurso de la disputa el procesado se dirigió a la cocina de donde cogió dos cuchillos, uno de 215 milímetros de hoja y otro de 285 milímetros de hoja, ambos monocortantes.

Regresó al salón donde, de forma sorpresiva e inesperada, tiró a su mujer al suelo y, empleando ambos cuchillos, le asestó numerosas puñaladas por todo el cuerpo con ánimo de acabar con su vida, sin que la mujer tuviera oportunidad alguna de defenderse.

El presunto asesino se encerró en el baño de la habitación de matrimonio, donde se introdujo en la bañera, que llenó de agua, y se causó heridas superficiales en ambas muñecas.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al domicilio, lograron reanimar a la mujer y la trasladaron al hospital, donde fueron inútiles los intentos del personal médico para salvarle la vida.

La muerte se produjo a causa del "shock" hemorrágico ocasionado por múltiples heridas penetrantes de arma blanca.

Provisionalmente la Fiscalía considera al acusado presunto autor de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco y solicita una pena de 25 años de prisión y la prohibición de acercarse a sus hijas a menos de 500 metros durante 30 años.

La acción popular de la Asociación Clara Campoamor demanda también 25 años por asesinato con alevosía y ensañamiento y agravantes de género y parentesco, la misma pena que el letrado de la comunidad autónoma, también por asesinato, con agravante de género y parentesco.

La defensa, por su parte, reclama cinco años de prisión por un delito consumado de lesiones o subsidariamente siete y medio por homicidio en grado de tentativa, en ambos casos con agravante de parentesco y atenuante de arrebato u obcecación.