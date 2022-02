Piden 18 años por matar a su amigo atropellándolo dos veces en Cerdanyola

La Fiscalía pide 18 años de prisión y más de 200.000 euros en indemnizaciones para un hombre que mató a un amigo suyo en julio del 2020 a la salida de una discoteca en un polígono de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) embistiéndole dos veces seguidas con un coche, causándole la muerte a las pocas horas.

El juicio del caso ha comenzado este jueves en la Audiencia de Barcelona con la presentación de los hechos a los nueve integrantes del jurado popular, que será el encargado de valorar si los hechos quedan probados o no a partir de las pruebas que se presenten durante el proceso, que acabará el próximo 28 de febrero.

El ministerio público, en su turno de palabra, ha narrado que el acusado, en la madrugada del 12 de julio del 2020, discutió con la víctima y con familiares de la víctima en el interior de una discoteca, una trifulca que siguió en forma de pelea fuera del local después de que los encargados de seguridad los mandasen a la calle.

Tras la pelea, ha dicho la Fiscalía, la víctima, Ángel M.V., se alejó de la discoteca por una calle del polígono industrial, y es cuando el acusado, Adrián J., cogió un coche azul que tenía aparcado cerca de la discoteca, buscó a Ángel, subió a la acera con las luces apagadas y lo embistió por primera vez.

La víctima, ha seguido el ministerio público, a pesar del grave atropello que lo lanzó por encima del vehículo, aún podía moverse, pero el acusado, en ese momento, dio la vuelta en una glorieta, volvió al lugar y lo atropelló por segunda vez, a 60 kilómetros por hora; y Ángel murió pocas horas después en el hospital.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un asesinato con alevosía, porque considera que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, tanto por ser embestido por la espalda por el vehículo, que no llevaba las luces encendidas, como por quedarse "moribundo" en el suelo: "Es como si hubiera querido matarlo no una vez, sino dos", ha remarcado.

No obstante, el ministerio público ha solicitado 18 años de cárcel para Ángel, lejos de la pena máxima, porque, al padecer el acusado un trastorno de personalidad y habiendo consumido alcohol y drogas, considera que sufrió un "cortocircuito" que le impedía saber lo que hacía cuando atropelló a su amigo.

Por su parte, la defensa, por las mismas circunstancias psicológicas del acusado, ha rebajado a homicidio el calificativo del atropello y, con todo, ha reclamado la absolución para su defendido.

Las acusaciones, que representan a la familia de Ángel, no coinciden con la calificación de la Fiscalía, y consideran que los atropellos supusieron un asesinato con alevosía y, además, con ensañamiento, con lo que han aumentado la petición de prisión a treinta años. EFE

