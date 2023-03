Piden 11 años de cárcel para un hombre por violar a su pareja engañándola con un juego sexual

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra el martes (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su pareja, engañándola con un juego sexual. Fiscalía pide 11 años de cárcel para él.

Según el escrito del fiscal, los hechos se remontan al 14 de junio de 2014, cuando estando en su domicilio junto a su pareja, el varón le propuso la realización del juego, consistente en mantener relaciones mientras ella estaba atada de pies y manos en la cama.

El Ministerio Público apunta que, para realizar estos actos, la mujer impuso las condiciones de no sufrir dolor, no ser aplastada por el peso del cuerpo y que no se produjera penetración anal. Con todo, el varón incumplió estas condiciones, agrediendo sexualmente a la víctima pese a las súplicas de la misma.

Por todo lo relatado, el fiscal pide para el individuo la pena de 11 años de prisión, la prohibición de acercarse a la perjudicada a menos de 500 metros durante 14 años y la imposición de la medida de libertad vigilada por un tiempo de ocho años.

Además, solicita que indemnice a la mujer en la cantidad de 30.000 euros por los daños morales sufridos.