Piden 3 años de cárcel para cantante neonazi por atacar a un joven y un mosso

La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel y una multa de 3.600 euros para un cantante neonazi acusado de haber propinado una paliza a un joven en El Masnou (Barcelona) y haber agredido a uno de los Mossos d'Esquadra que intervino para frenar el ataque, perpetrado en diciembre de 2018.

En su calificación provisional, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal de la sección de delitos de odio y discriminación de Mataró y Arenys de Mar le imputa un delito contra la integridad moral, dos leves de lesiones y otro de atentado contra la autoridad y solicita el pago de una indemnización de 1.750 euros a la víctima y de 410 euros al agente.

Los hechos se remontan a principios de 2018, cuando el acusado, Sergio M., se encontró con la víctima en el puerto del Masnou y, al observar que esta llevaba una camiseta con el lema "Acción Antifascista", le dijo "Acción Antifascista, pues yo soy un fascista, levántate", tras lo cual le dio una bofetada y se marchó.

Meses después, el 2 de diciembre, sobre las 05.00 horas, el acusado se volvió a cruzar con la víctima, que iba acompañada de unos amigos en las inmediaciones de un establecimiento también en el puerto de esa localidad de la comarca del Maresme.

Al reconocer al joven, Sergio M. corrió tras él y, aprovechándose de que se cayó al suelo, le propinó patadas y puñetazos por todo el cuerpo "con ánimo de menoscabar su integridad física y denigrar su dignidad por el simple hecho de su ideología, ya que lo seleccionó únicamente por su afinidad ideológica", apunta el fiscal.

Al poco tiempo llegaron los Mossos d'Esquadra, que identificaron al acusado y le instaron a que se calmara sin éxito, por lo que realizaron un cordón policial para evitar que se acercara al joven, que se había refugiado en una terraza próxima y, atemorizado, no dejaba de repetir "que me mata, que me mata".

Pese al cordón, el cantante neonazi continuó con su actitud agresiva mientras clamaba "le mato, le mato", hasta que empujó a uno de los agentes, salió corriendo hacia la terraza y, una vez allí, agarró una mesa metálica y la lanzó hacia la víctima.

Sin embargo, la mesa acabó impactando contra el policía que se encontraba en el lugar protegiendo al joven.

Acto seguido, el agresor fue reducido por cuatro mossos que lo arrestaron ante la "fuerte resistencia que ofrecía".

Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió policontusiones en todo el cuerpo y el mosso un golpe en la rodilla derecha.

Además, tras el incidente, el juez acordó una orden de alejamiento de Sergio M. respecto de la víctima que estuvo vigente hasta mayo de 2019 y que el fiscal vuelve a solicitar al pedir la prohibición de que se aproxime a menos de 300 metros del joven durante tres años.