Piden 14 años de cárcel al acusado de matar a un amigo con un cuchillo jamonero en Archena tras una discusión

La Fiscalía ha pedido una pena de 14 años de cárcel para un individuo acusado de matar a un amigo asestándole una puñalada con un cuchillo jamonero de 24 centímetros tras haber discutido en el poblado de chabolas La Serretilla situado en el municipio de Archena (Murcia).

El inicio del juicio está previsto el próximo lunes, a las 10.30 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Cabe destacar que el acusado y la víctima --de 51 años-- eran amigos y residían en el mismo poblado de chabolas, llamado La Serretilla, en Archena. De hecho, el procesado solía acudir a casa del ahora fallecido a charlar, comer y beber vino, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press.

La agresión se produjo en la madrugada del 30 de abril de 2022, cuando el acusado --con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia-- se personó en casa de su amigo y, una vez allí, estuvieron charlando y compartiendo un cartón de vino, momento en el que se inició una discusión por motivos que no constan.

En el transcurso de esa discusión, el acusado cogió un cuchillo jamonero de grandes dimensiones, con 24 centímetros de hoja y dos centímetros de ancho, con un filo único cortante y 13 centímetros de empuñadura de madera.

A continuación, le asestó una puñalada en el abdomen izquierdo a la víctima con ánimo de acabar con su vida, tal y como recoge el Ministerio Público. La cuchillada le seccionó la aorta y la vena cava abdominal secundaria, provocando una única herida de unos 21 milímetros de longitud que le causó la muerte.

A los pocos minutos, el acusado abandonó la casa de su amigo y se dirigió portando el cuchillo en su mano a la casa de un vecino del mismo poblado, a quien le manifestó que había pinchado a la víctima y lo había matado.

El vecino que le recibió en su casa al agresor, acto seguido, se personó en casa de otra vecina y le reclamó que avisara a la policía al no disponer de teléfono.

Una vez alertada la Policía Local, varias patrullas se personaron en el lugar y encontraron al acusado sentado en la acera de la calle. El agresor manifestó espontáneamente a los policías: "me quería matar, para que me mate a mí, lo he matado yo".

El cuchillo fue encontrado esa misma noche frente a la casa de la víctima envuelto en una manta. El acusado, según el informe forense, en el momento en el momento de los hechos no presentaba una alteración en sus funciones cognitivas y volitivas, hallándose su imputabilidad plenamente conservada.

El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa por auto de 1 de mayo de 2022, dictado por el Juzgado Mixto número 1 de Molina de Segura.

La autopsia practicada al cadáver concluyó que la víctima había fallecido como consecuencia de una hemorragia, con escaso tiempo de supervivencia. Además, el cadáver no presentaba signos de lucha ni de defensa.

La Fiscalía sostiene que el acusado es autor de un delito de homicidio sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal por el que procede imponerle la pena de 14 años de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el procesado indemnice a la esposa de la víctima con 103.000 euros; así como a sus dos hijas con 50.000 euros a cada una.