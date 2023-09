El PP pide a Vox la retirada de la Ley de la Oficina de Libertad Lingüística porque el texto no les gusta

El PP ha reclamado este viernes a Vox que retire la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística, ya que el texto presentado "no les gusta 'ni poc, ni gens'" --ni poco, ni nada--.

El encargado de hacer esta petición ha sido el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha anunciado que, de no retirarse, presentarán "multitud" de enmiendas a la propuesta legislativa que Vox decidió registrar este jueves de manera "incomprensible", porque ha asegurado que el texto "no estaba pactado" y "no habían sido avisados".

"Hace daño centrarse en aspectos concretos de la norma, dado que invade competencias, no nos gusta el preámbulo, tiene un régimen sancionador que está fuera de lugar o permite registrar instituciones", ha afirmado Sagreras, por lo que ha pedido su retirada "inmediata".

El representante parlamentario ha insistido en que el PP "estará siempre dentro del Estatut d'Autonomia y en la defensa de la normalidad y la convivencia de las dos lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano".

Preguntado por si la falta de acuerdo en la ley implicará la no creación de la oficina, Sagreras ha apuntado que el texto "no estaba pactado de ninguna manera" y, si se hubiera hecho, "el texto no habría salido así", por lo que el PP pide su retirada o "se verán obligados a presentar un sinfín de enmiendas para corregir los defectos que han visto en una simple lectura, sin haber entrado a fondo".

"Se seguirá trabajando, porque los acuerdos se tienen que cumplir, pero con acuerdo de los dos partidos, puesto que se había acordado un punto para la creación de esta oficina con un texto pactado y este no lo está, al PP no le gusta de manera general y sin sus votos la Oficina no saldrá adelante", ha remarcado.

Consultado por la finalidad que debería cumplir la Oficina, el portavoz parlamentario ha agregado que "la Oficina de los Derechos Lingüísticos es un acuerdo de investidura para garantizar el uso normal de las dos lenguas y no solo de una". "El PP trabajará para acordar un texto y no este registrado por Vox de manera unilateral sin estar avisados, ni haberse pactado", ha remarcado.