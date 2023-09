PP pide a Vox la retirada de la Ley de la Oficina de Libertad Lingüística porque el texto no les gusta

El PP ha reclamado a Vox que retire la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística, ya que el texto presentado "no les gusta 'ni poc, ni gens'" --ni poco, ni nada--.

El encargado de hacer esta petición ha sido el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha anunciado que, de no retirarse, presentarán "multitud" de enmiendas a la propuesta legislativa que Vox decidió registrar este jueves de manera "incomprensible", porque ha asegurado que el texto "no estaba pactado" y "no habían sido avisados".

"Hace daño centrarse en aspectos concretos de la norma, dado que invade competencias, no nos gusta el preámbulo o tiene un régimen sancionador que está fuera de lugar", ha afirmado Sagreras, por lo que ha pedido su retirada "inmediata".

El representante parlamentario ha insistido en que el PP "estará siempre dentro del Estatut d'Autonomia y en la defensa y en la normalidad de convivencia de las dos lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano".

((Habrá ampliación))