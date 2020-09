PP pide a Vox que no engañen a los españoles con la moción: "La suma no da"

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido a Vox que "no engañen a los españoles" porque "los números de la moción no salen, la suma no da" para que prospere la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este martes ha registrado el partido de Santiago Abascal.

El PP, ha insistido Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, no apoyará esta moción de censura, aunque falta decidir si se abstendrán o votarán en contra.

Según la portavoz popular, con el debate de esta moción que "nace fallida de origen" la única consecuencia que va a tener es "fortalecer a Sánchez".

En todo caso, no es un tema "que les quite el sueño" y, por eso, ha afirmado que no les preocupa cuándo la presidenta del Congreso fije el debate y les da igual que sea esta semana o la que viene. EFE