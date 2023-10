El PP pide a Vélez que no acuse "falsamente" a López Miras y pida más medios humanos a Grande-Marlaska para el CATE

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha lamentado las "vergonzosas declaraciones" del secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, al que le reclama que "en vez de acusar falsamente a López a Miras, lo que debe hacer es exigir más medios humanos a Grande-Marlaska para el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Cartagena".

Guardiola ha recordado que "es más que evidente la falta de apoyo hacia el CATE, algo que ya ha advertido la policía", pero que "aun así les da igual y continúan sin abordar este problema y sin dar ningún tipo de explicación". Por ello, "lo que debe hacer Vélez es exigir al Gobierno de España los recursos necesarios para solucionar este tipo de situaciones que preocupan muchísimo a toda la población".

También, la portavoz del PPRM ha denunciado que está "intentando excusar al Ministerio del Interior con acusaciones falsas hacia el presidente Fernando López Miras".

Además, ha incidido, "no están tratando a estas personas como seres humanos" y "no le está dando la importancia que merece a este drama humanitario". A toda esta situación, "hay que sumarle la demagogia barata que los socialistas están haciendo con acusaciones falsas en un tema social tan sensible como la inmigración", ha afirmado.

En la misma línea, ha pedido también al socialista que exija al Gobierno de Pedro Sánchez "información transparente sobre la posible instalación de un CETI en Cartagena", a lo que ha apuntado que "la ciudad no tiene que seguir siendo el escenario del lugar donde se concentren todas las instalaciones de estas características".