PP pide unidad y afirma ser “única alternativa” al “desgobierno” de Sánchez

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha pedido este domingo unidad y ha afirmado que su partido es la única alternativa al desgobierno del presidente Pedro Sánchez, para sacar a España del caos y volver a ser un país moderno, atractivo y desarrollado.

La gente volverá a tener un Ejecutivo que se preocupe de lo que realmente importa, ha señalado Beltrán, que ha insistido en que son la alternativa más realista y sólida a un Gobierno cada vez más ahogado en el escándalo e instalado en la pose y la propaganda.

La portavoz del PP ha criticado el silencio del presidente Sánchez cuando sus socios de gobierno Unidas Podemos- ensalzan a raperos que piden tiros en la nuca o cuando el partido liderado por Pablo Iglesias alienta disturbios, por lo que ha asegurado que la democracia está en peligro.

Beltrán ha participado en la clausura del decimotercer congreso provincial del PP de Málaga, en el que Elías Bendodo ha sido elegido por tercera vez presidente del partido en esta provincia con el 98 por ciento de votos.

Sobre el 8 de marzo, Beltrán ha afirmado que en 2020 Sánchez no escuchó las alertas porque no le interesaba, y ha pedido un Gobierno que garantice la igualdad de las mujeres y no unas instituciones que hablen por estas.

En relación al acto en el que se aplastaron armas de la banda terrorista ETA, ha dicho que destruirlas no destruye los pactos del Gobierno con los amigos de Batasuna, en referencia a Bildu.

Nunca fue tan importante la unidad en torno a los proyectos del PP, ha asegurado la vicesecretaria de Organización, que ha asegurado que trabajar juntos les fortalecerá y ha añadido que los ciudadanos necesitan un partido a jornada completa que sea liderado por Pablo Casado. EFE

