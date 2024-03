PP pide una Mesa Negociadora con sindicatos, FACC y Principado para un convenio colectivo propio de escuelas infantiles

La diputada del PP en la Junta General del Principado Gloria García ha avanzado este jueves que su formación planteará en el próximo pleno que la administración autonómica ponga en marcha una Mesa Negociadora con sindicatos, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Función Pública y la Consejería de Educación para elaborar un convenio colectivo propio que regule las condiciones laborales y jurídicas de la plantilla de la futura red de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Se trata de una iniciativa con "espíritu constructivo" que espera "mejorar" el anteproyecto del Gobierno del socialista Adrián Barbón, tras el anuncio del portavoz del PP, Álvaro Queipo, de apoyar la necesaria ley de integración de las escuelas municipales en la red pública autonómica y plantear aportaciones y enmiendas al documento.

Gloria García también ha defendido que el Principado debe asumir el pago de la totalidad de las retribuciones del personal de las actuales de las escuelas infantiles municipales, "sin que los ayuntamientos tengan que compensar" diferencias salariales a la administración autonómica.

En este sentido, ante las declaraciones de esta mañana del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), en las que calificaba de "asumible" el pago de la diferencia salarial de la plantilla con la adhesión del ayuntamiento a la red autonómica que, la diputada del PP ha incidido en que aquellos consistorios que tengan que asumir el pago, no lo harán "de muy buena gana". "Un ayuntamiento no tiene por qué asumirlo", sostiene. Por su parte, Canteli afirma que "Oviedo estará" ya que supone un "beneficio" para el concejo.

En la proposición no de ley del PP se insta a integrar en la red autonómica las actuales escuelas infantiles municipales, "sin poner en riesgo ninguno de los derechos salariales, laborales y sociales de las plantillas", y que las trabajadoras sean asumidas por la Administración del Principado mediante un proceso negociado.

Asegura Gloria García que no se trata de una "enmienda de totalidad" ya que se realizan propuestas que no están contenidas en el texto del Gobierno, sino que se plantean "aportaciones". Confía en que el Ejecutivo de Barbón "no se cierre en banda" y las tenga en cuenta para "mejorar" la ley.

CASAS INFANTILES Y CONCIERTOS

Otras propuestas del PP pasan por crear 'Casas infantiles' en aquellos concejos rurales en donde no sea posible extender la red autonómica "por razones de sostenibilidad y eficiencia", al entender que no sería operativo ofertar una escuela infantil con 31 plazas para concejos con una demanda limitada a dos o tres niños, como en Quirós.

De este modo, desde el PP quieren integrar las 'Casas infantiles' en los colegios rurales agrupados (CRA) para ofrecer atención integral y personalizada desde los tres meses a los tres años de edad, al estilo de las 'Casas nido' de Galicia.

Igualmente, Gloria García ha defendido que se mitigue la lista de espera en municipios con mayor demanda a través de conciertos con centros privados, que reúnan los requisitos legales, mientras no se garantice la universalidad de la red pública.