El PP pide a Sánchez "escuchar" a Borrell y apoyar dar tanques a Ucrania

El PP ha instado al Gobierno a que apoye la entrega de tanques a Ucrania tal como ha reiterado hoy el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, el socialista Josep Borrell, que ha insistido en la conveniencia de entregar carros de combate modernos a Ucrania.

"La guerra de Ucrania nos afecta absolutamente a todos y debemos asumir nuestras responsabilidad. En relación a la misma y Borrell ha sido muy claro y sería bueno que el Gobierno le escuchara", ha dicho la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en el Congreso.

Borrell ha insistido este lunes que a título personal cree que es "un tipo de arma" que se debe proporcionar al Ejército ucraniano pero ha pedido a su vez no pasar por alto la demás ayuda militar que Alemania y otros países están acordando para Kiev.

El envío de material armamentístico a Ucrania es uno de los temas que separa radicalmente al socio de coalición del Gobierno, Unidas Podemos con el PSOE y la formación morada ha vuelto a manifestar su oposición.

El diputado de Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, ha sido muy explícito al ser preguntado por una futura entrega de tanques: "No por Dios, no", ha dicho en la Cámara Baja, mientras que otros socios de investidura como Más País ha dejado entrever que no tiene constancia de que el Gobierno se lo esté planteando.

No obstante, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas que hay que hacer "lo que en cada momento sea mejor para que Ucrania pueda defender su libertad, su independencia y su integridad territorial" y apostó por mantener la "unidad" entre los Veintisiete.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha puntualizado recientemente que "los debates que hay sobre el envío de un material u otro no ayudan" y que "lo importante es que Putin sepa que se va a encontrar a toda la comunidad internacional democrática apoyando a Ucrania y plenamente unidos".