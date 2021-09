El PP pide a Sánchez "demostrar" que no auspició la libertad de Puigdemont

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demostrar que el error que ha provocado la libertad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras ser detenido en Cerdeña no ha sido auspiciado por su Ejecutivo y por su partido.

En el 16º Congreso Provincial del PP de A Coruña, en el que ha arropado al reelegido presidente Diego Calvo, García Egea ha aseverado que la mesa de diálogo en la que se debe sentar a Puigdemont es en el banquillo de los acusados de la sala del Tribunal Supremo.

En su discurso, ha reclamado al presidente que demuestre que quiere que Carles Puigdemont venga a España.

Nunca habíamos tenido un Gobierno de coalición en España y yo creo que nunca máis, ha enfatizado García Egea, quien ha sostenido que lo único que ha quedado claro con Sánchez es que existe otra forma de gobernar.

En su discurso, el secretario general del Partido Popular también ha criticado que se hable de impartir Matemáticas con perspectiva de género y ha instado a Pedro Sánchez a dimitir por el aumento de la factura de la luz, que se encuentra en un 330 %.

En este sentido ha dicho que la única calculadora del Ejecutivo es sumar 176 diputados, pues no cuenta número de empleos, no cuenta empresas creadas, ni autónomos. Eso hay que empezar a revertirlo porque nosotros no buscamos una mayoría para mantener el poder, ha recalcado.

Por ello, ha llamado a sacarlos del poder, con el fin de conseguir un país próspero que cree riqueza y empleo.

En este sentido, ha elogiado la forma de gobernar del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por ser una persona rigurosa. Siempre que haya que elegir entre nuestra tierra y el partido, hay que elegir primero defender nuestra tierra porque es la mejor forma de ser del Partido Popular, ha asegurado.

Así, ha condenado que el Gobierno solo ha comprometido un 7 % del gasto total previsto para los fondos europeos. Si los fondos europeos se los dejan a Feijóo no llegan al último trimestre del año, porque soluciona todos los problemas de Galicia con rigor y seriedad, ha subrayado.

Al respecto, ha indicado que no se pueden permitir el contraste entre el presidente de España y el de Galicia, tras poner en valor que las decisiones de Feijóo durante la pandemia han salvado miles de vidas.

En el acto también han estado presentes el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; y el presidente del partido en Almería, Javier Aureliano García.