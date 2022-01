PP pide a Sánchez comparecer: Nadie debiera gobernar en democracia como Putin

El PP ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no comparecer en el Congreso para explicar el papel que España juega en el marco de la OTAN en la crisis entre Rusia y Ucrania y ha advertido: "Nadie puede gobernar en una democracia como si fuera Vladimir Putin".

Este martes el PP ha exigido además que Sánchez informe al líder de la oposición, Pablo Casado, porque es su obligación "por un mínimo de sentido de Estado" y es al jefe del Ejecutivo a quien le corresponde llamar porque es quien tiene la información.

Además, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha censurado en rueda de prensa que sea el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien comparece "con nocturnidad" en el Congreso, en lugar de Sánchez, "el único que puede fijar la posición de un Gobierno cuando el Gobierno está dividido" y quien además mantiene los contactos internacionales aunque no saben "con quién".

Gamarra ha apuntado que para las grandes políticas de Estado Sánchez solo puede contar con el PP, porque "no va a encontrar ni a ERC ni a EH Bildu" mientras que Casado ha fijado su respaldo desde el "segundo uno" porque el PP es un partido de estado, que está por encima "de la descortesía parlamentaria y política" de Sánchez.

Los populares consideran además que la no inclusión de España en la videoconferencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con líderes europeos, muestra que con Sánchez y con el comunismo en el Gobierno España ha perdido peso internacional.

"Después de los tristes 29 segundos que nos sonrojaron a todos los españoles en aquel pasillo ya nada no sorprende. La clave es que cuando no eres un socio coherente y creíble evidentemente no formas partes de esa toma de decisiones", ha apuntado Gamarra. EFE

