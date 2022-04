El PP pide retirar la proposición de ley Menorca Reserva de Biosfera y reducir altos cargos

La presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha pedido este lunes a la presidenta del Consell de Menorca, la socialista Susana Mora, que retire la proposición de ley de Menorca Reserva de Biosfera aprobado en comisión informativa por el PSIB, MÉS per Menorca y Unides Podem.

"Son tantas las objeciones planteadas por parte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Transición Ecológica que el proyecto es insalvable", ha sentenciado.

En esta línea, ha subrayado que si el objetivo es tener una ley Menorca Reserva de Biosfera que garantice una financiación adicional, "lo mejor que se puede hacer es empezar la redacción de la ley de nuevo después de las elecciones de mayo de 2023 y con un gobierno moderado y sensato al frente de la institución".

Sugrañes ha indicado que el debate no puede centrarse ahora en cuál es la versión que ha sido objeto de análisis jurídico por parte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, ya que sus conclusiones son "esencialmente válidas" para el texto que iba a llevarse a pleno y, por lo tanto, "por mucho que se empeñen los que han participado en él y que han quedado desacreditados absolutamente, el texto no es válido, tanto que no merece la pena retocarlo porque seguirá siendo inválido, ya que parte de premisas y planteamientos equivocados".

Asimismo, ha pedido a Mora que ponga fin al "bochorno" y acabe con este esperpento renunciando a este proyecto y centrándose en resolver los problemas de los menorquines.

"Ha quedado demostrado el nulo respeto que se tienen a sí mismos y a los menorquines los miembros del equipo de gobierno con el espectáculo que nos han brindado desde el domingo pasado", ha dicho la presidenta insular del PP, quien ha añadido que al PSIB, MÉS y Podem "no les importan los problemas de los menorquines, solo les preocupan sus intereses electorales y se sufre que ya hayan empezado su campaña con esta representación teatral".

Por otra parte, ha solicitado a la presidenta del Consell que aproveche "la excelente oportunidad" que supone la dimisión de los tres consellers de MÉS per Menorca y los siete directores insulares para "adelgazar la estructura política".