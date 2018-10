IU pide retirar la concesión de un aparcamiento en Marbella a una empresa vinculada con Villarejo

El portavoz del grupo municipal de IU en Marbella (Málaga), Miguel Díaz, ha anunciado este martes que su formación presentará en el pleno de octubre una moción para pedir al Ayuntamiento que revise de oficio y rescate la concesión de un aparcamiento que explota una empresa que, según ha indicado, está relacionada con el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión por su supuesta vinculación con la 'Operación Tándem'.

Díaz, que ha comparecido en rueda de prensa, ha explicado que la empresa Autocobermar S.L obtuvo la concesión administrativa en 2004 por 75 años, cuando al frente del Ayuntamiento estaba la exalcaldesa Marisol Yagüe.

Según el edil, la empresa factura más de un millón de euros al año y abona al Ayuntamiento un canon de 90.000 euros. "Es un negocio redondo el que tiene esta sociedad vinculada a Villarejo. Es una apuesta a caballo ganador", ha indicado.

El aparcamiento tiene una superficie de 5.500 metros cuadrados, unas 200 plazas para vehículos, está ubicado en la confluencia de las avenidas Cánovas del Castillo y Jacinto Benavente y tiene un convenio con un supermercado próximo, ha señalado Díaz.

El concejal ha señalado que, en la actualidad, el administrador único es el hijo del excomisario y "quien ocupaba el cargo cuando la empresa obtuvo la concesión era Antonio Codía, otro de los sospechosos habituales, un personaje imputado en diversas causas de las tramas de corrupción del gilismo".

"Recientemente, se ha conocido que quien ha ejercido en la práctica como dueño y señor de la empresa es José Manuel Villarejo. La práctica de no aparecer en sociedades, pero mover los hilos es común en personajes que provienen de las cloacas del Estado", ha agregado Díaz.

El concejal ha indicado que en la concesión del aparcamiento participaron "dos de los personajes más siniestros de la corrupción", como el excomisario y el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella José Antonio Roca. "En aquella época no se daba un contrato si Roca no daba el visto bueno. Del cóctel entre Roca y Villarejo no puede salir nada bueno y es más que un indicio claro de que nada bueno podían tramar", ha señalado.

Según el concejal, "Villarejo es uno de los personajes más siniestros de los bajos fondos y del hampa y no puede estar lucrándose de un suelo público y una concesión administrativa que tiene que prestarse de forma honrada. Se trata de un negocio que, a costa de Marbella, están haciendo personajes censurables".

Recientemente, el portavoz municipal, Félix Romero, ha anunciado que el Gobierno local retirará a Villarejo una medalla que el Ayuntamiento le concedió en 2014.