El PP pide la reinversión en Huelva de las plusvalías de los terrenos de Renfe y Adif en el Ensanche Sur

La presidenta del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Marín, ha defendido este domingo que "es de justicia" que el Pleno del Consistorio onubense se comprometa a "exigir a Renfe y Adif que reinvierta las plusvalías conseguidas por los terrenos del Ensanche en mejoras de las redes ferroviarias y de los trenes que circulan en las líneas que unen a Huelva con el resto del Estado".

En un comunicado, la edil 'popular' ha defendido que estas plusvalías de los suelos del Ensanche deben servir para la inversión en la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla y, por tanto, la mejora de los trenes que llegan a Huelva, que "ahora mismo son los más antiguos de la flota para transporte de pasajeros".

En este sentido, desde el Partido Popular se aboga por que las plusvalías "se queden en la propia ciudad de Huelva, y no ser moneda de cambio para invertirse en otros territorios, y así terminar con el trato desigual que tiene Huelva con otras capitales de provincia".

Además, Marín ha solicitado al Pleno del Ayuntamiento de Huelva que inste a Renfe y Adif, "pertenecientes al Gobierno de España", que "mientras impulsa la construcción de la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla, adecente el funcionamiento de la conexión con Sevilla mejorando la frecuencia de los trenes y la calidad de los mismos, asegurando el cumplimiento de los horarios".

En este sentido, los 'populares' han puntualizado que "no se entiende que se retrase la cesión de la antigua Estación, cuando hace casi cuatro años que no se presta ningún servicio allí, ya que lo único que se ha conseguido es su cierre y deterioro".

Desde el PP han vuelto a reivindicar que la antigua estación de trenes "pase a ser un nuevo espacio para que Huelva recupere un edificio histórico con una antigüedad de un siglo" y, por tanto, para ello esperan que "el resto de grupos políticos se adhieran" a la propuesta 'popular' para "instar a Renfe y Adif a ceder de manera incondicional la antigua estación de trenes, para que pase a formar parte del patrimonio de la ciudad de Huelva como edificio catalogado".

A su vez, Marín ha explicado que en la propuesta del PP se le pide al alcalde, el socialista Gabriel Cruz, que convoque un concurso de ideas para el desarrollo del Parque del Ferrocarril, un proyecto que debe suponer "un hito para Huelva al vertebrar los barrios de Matadero, Centro y Pescadería, y dotar al sur de nuestra ciudad de un bulevar verde que se abre al frente fluvial de la Ría".

"No se tiró un muro para poner una alambrada; no se tiró un muro para autorizar un parking en precario y dejar el resto de la zona degradada; por tanto, el Ayuntamiento de Huelva no debe esperar más para impulsar el Parque del Ferrocarril con un diseño que contenga equipamientos como aparcamientos, zonas de ocio y restauración, arboleda, zonas de juego y calistenia, circuitos de running y carriles bici, así como la conservación de las edificaciones existentes como el depósito de agua o la nave de aperos", apuntan desde el PP.

Por último, y como "una muestra más del desprecio de Adif y Renfe a la capital" onubense, los 'populares' le piden a la administración ferroviaria que "quite el indicativo de 'estación' situado frente a la antigua Estación de Renfe que provoca confusión entre los visitantes".