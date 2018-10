PP pide que Torra dimita para apartar "semilla totalitaria" antes de negociar

El portavoz del PPC en el Parlament, Alejandro Fernández, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que dimita para apartar la "semilla totalitaria" de la sociedad y empezar una negociación con el Estado que lleve a una "doble reconciliación", entre catalanes y con el resto de españoles.

"Es imprescindible la reconciliación entre catalanes, y entre catalanes y el resto de españoles. Pero es necesario para lograrlo que la semilla totalitaria se aparte de la vida pública. El señor Torra tiene que dimitir para poder iniciar esa reconciliación", ha señalado durante su intervención en el Debate de Política General, que arrancó ayer en la cámara catalana.

En este sentido, el popular ha instado a los partidos independentistas a escoger a otro president que forme un Govern con "demócratas de verdad, que acepte las reglas del juego y la separación de poderes".

Fernández también ha justificado que Torra debe dimitir por los alborotos que hubo durante la celebración del aniversario del referéndum del 1 de octubre, y le ha acusado de recurrir "al supremacismo, a las bajas pasiones y al rencor" para azuzar a la ciudadanía.

En este sentido, ha avisado: "No le permitiremos que envíe a sus hordas fanatizadas a amedrentar a la gente. ¿Le ha quedado claro? No aceptamos sus amenazas, no nos vamos a plegar. Dimita".

El popular ha insistido en que "la semilla del totalitarismo" es la "actitud más peligrosa" que se vive hoy día en Cataluña, pero ha añadido que le sigue otra, el "relativismo" del PSOE.

Así, ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que quite hierro a los incidentes que se produjeron en el marco del 1-O y le ha acusado de "tragar con todo" para "mantener el poder".

Para Fernández, cuando los socialistas se abren a negociar con el independentismo en el actual contexto rompen "la unidad constitucionalista" y dan la espalda al 53 % de los catalanes, ya que no se puede dialogar "con quien ya impone el resultado del diálogo" y con quien trata de "colonos" a parte de la población.

En este punto, el diputado del PPC ha hecho una comparación para demostrar a Torra que en Cataluña no hay colonos: "Usted físicamente se parece mucho más a mí que a un saltador de pértiga noruego. Somos un par de españolazos los dos", ha afirmado.

Y también ha lanzado un chascarrillo al líder del PSC, Miquel Iceta: "Es un hombre inteligente y brillante, pero cuando se pone equidistante acaba siendo un liante".