PP pide que Torra dimita para apartar "semilla totalitaria" antes de negociar

El portavoz del PPC en el Parlament, Alejandro Fernández, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que dimita para apartar la "semilla totalitaria" de la sociedad y empezar una negociación con el Estado que lleve a una "doble reconciliación", entre catalanes y con el resto de españoles.

"Es imprescindible la reconciliación entre catalanes, y entre catalanes y el resto de españoles. Pero es necesario para lograrlo que la semilla totalitaria se aparte de la vida pública. El señor Torra tiene que dimitir para poder iniciar esa reconciliación", ha señalado durante su intervención en el Debate de Política General que arrancó ayer en la cámara catalana.

En este sentido, el popular ha instado a los partidos independentistas a escoger a otro presidente que forme un Govern con "demócratas de verdad, que acepte las reglas del juego y la separación de poderes".

Fernández también ha justificado que Torra debe dimitir por los alborotos que hubo durante la celebración del aniversario del referéndum del 1 de octubre y le ha avisado: "No le permitiremos que envíe a sus hordas fanatizadas a amedrentar a la gente, ¿le ha quedado claro? No aceptamos sus amenazas, no nos vamos a plegar. Dimita".