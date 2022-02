PP pide que PSOE no vote en contra de su texto para evitar la ocupación ilegal de viviendas, que sí apoyará Cs

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido este jueves al PSOE que no vote en contra de su Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España un Proyecto de Ley para la Prevención y Evitación de la Ocupación Ilegal, y la Garantía de los Derechos de las Personas a la Propiedad y a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia Vecinal, que Cs, aunque crítico con el texto, sí ha avanzado que apoyará.

Ha sido el presidente del PP, Paco Núñez, el que ha verbalizado en el pleno de las Cortes esa solicitud a los socialistas, recordándoles que el Partido Popular no votó en contra de la ley antiokupación del PSOE, "aunque sabíamos que no servía". "Yo les pido la lealtad que el PP tuvo", ha indicado, convencido de que así se evidenciaría "quién tiene voluntad de consenso" para solucionar este tema.

Núñez ha lamentando que el PSOE haya "decidido no luchar a favor de la propiedad privada y por eso no tramitan ninguna legislación", argumento que previamente ha empleado también la diputada 'popular' Gema García, que ha criticado que, después de un año de aprobarse la ley regional "sigue en un cajón durmiendo el sueño de los justos" y los socialistas "no han hecho nada" salvo "postureo". "Nos engañaron a todos", ha señalado.

García, que ha desgranado el texto elevado por su partido para dar solución a este "grave problema", ha destacado del mismo la posibilidad de aplicar el "desalojo exprés, el endurecimiento de penas, y herramientas normativas para que las administraciones puedan actuar de forma efectiva" cuando se produzca una okupación, y que ha considerado "soluciones valientes y rotundas" ante este fenómeno que "irá en aumento salvo que se den medidas drásticas".

La parlamentaria del PP ha incidido en que la ley aprobada en 2020 "ha quedado en el olvido" y en "agua de borrajas", lo cual es "una tomadura de pelo a los ciudadanos", animando al PSOE a "ser valientes" y "si Podemos no quiere caldo le damos dos tazas, la ley ya aprobada en 2019 y la nuestra".

CS: EL PP VENDE HUMO

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el diputado Javier Sevilla ha considerado que el Partido Popular busca con esta iniciativa "hacer una publicidad que a nuestro parecer es absurda". "Solo se dedican, al igual que el PSOE, a vender humo y a las luchas contra sus enemigos políticos".

Pese a ello, ha destacado, la formación naranja votará a favor de este texto, convencido de que "en esta Cámara estamos para legislar y proponer medidas legislativas al estado central en favor de los problemas de los ciudadanos", y aunque "no aporta nada" respecto al proyecto que ya se envió desde la Comunidad Autónoma a Madrid, salvo que los 'populares' hubiesen dicho de mandarlo también al Congreso.

Finalmente, criticando también la actitud del PSOE, ha precisado que "no se puede estar en que exista un problema y todos metamos la cabeza debajo de tierra como las avestruces".

PSOE: EL PP DE PERFIL

Por parte del PSOE, la diputada María Isabel Sánchez ha arremetido contra el "soliloquio destructor y dañino con el consenso y el diálogo" que emplea el PP, que "en ningún caso" ha tenido la intención de "atisbar el más mínimo detalle de acercar posturas", tampoco en este asunto de la okupación ilegal de viviendas, pese a ser un "tema delicado".

En torno a él, a su juicio, el Partido Popular se ha puesto "siempre de perfil", al contrario que el Gobierno regional, que ha evidenciado "tolerancia cero contra las okupaciones ilegales en Castilla-La Mancha", advirtiendo que el texto de los 'populares' llega al Parlamento "sin ningún tipo de diálogo, sin consenso, de manera unilateral".

Aunque ha admitido que no saben "ni las fortalezas ni las debilidades" de la Proposición de Ley del Grupo Popular, se ha referido al texto que hace escasos días ha entrado en las Cortes generales sobre vivienda, apuntando que la lógica aconseja ver primero ese texto nacional y luego "actuar en consecuencia".

SEGUIR DIALOGANDO

Para concluir el debate de este punto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha apostado por seguir dialogando con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con el de Presidencia, sobre el texto que envió ya Castilla-La Mancha, que reunía "el mayor consenso, infinitamente mayor que el que presentan" los 'populares'.

Ha agregado que este problema "ya está atajado" aunque no sea de competencia autonómica y ha recordado la reunión avanzada por el presidente regional, Emiliano García-Page, con entidades financieras propietarias de viviendas vacías en la región susceptibles de ser okupadas para plantear una estrategia que pase por sacar estos inmuebles al mercado.

Hernando ha repasado las distintas medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico para afrontar este problema y se ha referido al Plan Regional de Vivienda, con el que esperar poder también complementar y dar Respuestas al metabolismo propio que tiene esta región.

"Aquí deberíamos llegar a acuerdos que deberían trascender", ha concluido Hernando, que ha recordado al PP que si su ofrecimiento hubiera sido sincero "lo hubiéramos podido hablar y dialogar" pero, a su juicio, los 'populares' "están solos y se sienten solos e incapaces de llegar a acuerdos con nadie".