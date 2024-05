IU pide al PP que "dé marcha atrás en la exclusión de la oficina de Empleo de Campillos del programa Orienta"

Izquierda Unida Málaga ha criticado el que ha considerado "un nuevo recorte en materia de empleo del gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno", en este caso "la exclusión de la oficina de Empleo del municipio malagueño de Campillos, que presta servicio a Campillos, Almargen, Teba, Sierra de Yegua y Cañete la Real, de la financiación para el programa de orientación laboral".

La coalición de izquierdas ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de Andalucía, a través de su portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, en la que exige a la Junta que no excluya a la oficina de Campillos del programa Orienta, le pide explicaciones por este recorte y le solicita la celebración de un encuentro entre la Consejería, representantes municipales de los municipios afectados y agentes sindicales de los trabajadores y trabajadoras de la oficina de orientación laboral.

Nieto ha señalado que "el gobierno del PP en la Junta de Andalucía ha dejado fuera de la convocatoria de 2024 para los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción laboral a la Oficina de Empleo de Campillos" que viene prestando servicio a los referidos municipios.

Para la líder de izquierdas, la Junta hace esto con la excusa de que "los niveles de desempleo en estos municipios han bajado". Desde IU entienden que "no tiene sentido recortar cuando se está trabajando bien, sin entrar a estudiar si esta bajada es puntual o si, precisamente, se motiva en que se están cumpliendo los objetivos del programa que van a eliminar".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, demanda al presidente de la Junta que "rectifique", ya que considera que "este tipo de programas deben tener continuidad para consolidar los buenos resultados y la acogida que está teniendo por parte de las vecinas y vecinos de estas localidades".

"La Junta de Andalucía tiene recursos para que esta rectificación no vaya a perjudicar a otro territorio, bien aportando de recursos propios: cosa que no hace nunca, ya que todo el programa va con cargo a transferencias estatales, o bien incorporando créditos que no ejecutó en 2023. Recordamos que en acciones de intermediación y orientación laboral se dejaron sin ejecutar 16 millones de euros, que bien podrían incorporarse para aumentar en un 50% el programa este año", propone Morillas.

Los alcaldes y cargos públicos de IU en los ayuntamientos afectados están planteando acciones, tanto en las instituciones como a través de movilizaciones. En este sentido, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Campillos, Jorge Segura, apela a "la necesidad de pelear por un programa que tantos beneficios da para una zona en la que el empleo es clave para frenar el vaciado de la población".