Cs pide que los presupuestos de C-LM incluyan la gratuidad de la educación 0-3 años y un plan de fomento de la lectura

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha pedido que los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2022 incluyan la gratuidad de la educación de 0-3 años, la gratuidad de materiales curriculares e informáticos para el alumnado o un plan de fomento de la lectura entre niños y jóvenes.

Su presidenta, Carmen Picazo, ha lamentado el "decepcionante abandono del Gobierno de Emiliano García-Page a la educación infantil". "Tenemos un grave problema de natalidad y desde luego necesitamos un gobierno que apueste por la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, y la Junta no lo hace", ha denunciado.

"Puede que a García-Page no le parezca importante, pero sí a los jóvenes castellanomanchegos que quieren tener hijos y no pueden porque se le ponen las cosas muy difíciles. A mí sí me parece importante y por tanto no me conformo con este presupuesto".

Picazo ha recordado que España es el segundo país de Europa con peor tasa de natalidad y lo ha considerado "una desgracia no solo en el presente, sino también de cara al futuro y a la sostenibilidad de las pensiones", ha dicho.

Para Picazo, "la educación es fundamental a todos los niveles". Por ello se ha mostrado preocupada ante los datos que sitúan a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma de España con mayor tasa de fracaso escolar. "A mí, como madre y como ciudadana, sinceramente, este dato me preocupa, y mucho", ha abundado.

En este sentido, ha expresado su "decepción" por unos presupuestos que representan "una nueva oportunidad perdida para mejorar nuestro sistema educativo", entendiendo que "el Gobierno de García-Page ha vuelto a fallar a padres y a docentes, a tanta gente normal que no vive en la burbuja del régimen socialista".

Además de la "insuficiente" dotación para educación infantil, Picazo ha denunciado que el presupuesto no aborda necesidades esenciales del sistema educativo, como la gratuidad de materiales curriculares e informáticos para el alumnado o un plan de fomento de la lectura entre niños y jóvenes.

"Escucharemos a Page y a los consejeros salir estos días a decir que estos presupuestos son maravillosos. Será para ellos. Desde luego no para los docentes, ni para los padres ni para los que sueñan con ser padres", ha sentenciado.