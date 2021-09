El PP pide que se declare a Llanes zona catastrófica

El Partido Popular de Asturias y los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Llanes han reclamado al Gobierno de España que declare a la localidad como zona gravemente afectada por una emergencia, estableciendo para ello las medidas económicas necesarias compensatorias para hacer frente a los daños materiales en infraestructuras públicas y propiedades y bienes personales que se registraron el pasado mes de junio.

El secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha visitado este jueves el concejo de Llanes acompañado por los diputados populares por la circunscripción oriental, José Manuel Felgueres y Javier Brea. Allí han sido recibidos por los concejales llaniscos del Partido Popular, Lucio Carriles y Juan Carlos Armas, el coordinador del PP por el Oriente, Paulo García, y la edil no adscrita, Marián García.

"Casi tres meses después de que se produjese el terrible suceso con daños materiales importantísimos para muchas familias, ni Delegación de Gobierno ni el Consejo de Ministros han dado señal alguna que aporte algo de esperanza para los vecinos de Llanes" criticó Queipo, remarcando que es "una declaración necesaria y urgente para desbloquear casi medio millón de euros destinado a reparar lo que el agua destrozó en 14 puntos del concejo".

Para el Secretario General del PP, tampoco el Gobierno autonómico "ha dado muestra alguna de interés por aportar soluciones". "Quizás no sea lo suficientemente consciente de la magnitud del problema o no tenga la empatía mínima para volcarse con las gentes que fueron sorprendidas por las aguas en sus propios domicilios hace tres meses", dice.

En este punto, Queipo calificó de "incomprensible que sea la tercera vez en esta legislatura que Barbón recibe una solicitud del alcalde llanisco para ser recibido por el presidente del Principado sin que hasta ahora haya sido atendida alguna de ellas" y lanzó un mensaje a la FSA: "el PSOE aún no ha asumido que no gobierna en Llanes y no ha aceptado aun lo que los llaniscos, a través de las urnas, nos han pedido a los partidos, dejar tacticismos y colores a un lado y pelear por Llanes y Asturias de la mano".