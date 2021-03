El PP pide que el Congreso "controle" las ayudas a empresas tras el rescate a Plus Ultra, aerolínea "vinculada a Maduro"

De Olano se sirve de este "sangrante" caso para insistir en que una "autoridad independiente" reparta los fondos de recuperación europeos

El PP pedirá esta próxima semana que el Congreso de los Diputados "controle" y dé "el visto bueno" a las ayudas otorgadas a empresas en el marco del plan de rescate del Gobierno, después de que trascendiese la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

En declaraciones a los medios ofrecidas durante una visita este sábado a Monforte de Lemos (Lugo), el vicesecretario de Participación del partido a nivel estatal, Jaime de Olano, ha criticado la concesión de esta cuantía a una empresa que está "vinculada a los gerifaltes del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela".

El también diputado en el Congreso ha denunciado que el Gobierno central 53 millones de euros "de todos los españoles" a esta aerolínea que "no cumple ni uno solo de los requisitos de la normativa" mientras "se propicia el cierre de Ence en la provincia de Pontevedra, que da empleo a más de 5.000 trabajadores", y "vacía de carga de trabajo" a Navantia en la ría de Ferrol.

Según critica De Olano, Plus Ultra "no es una empresa estratégica, toda vez que únicamente tiene un avión y opera solamente el 0,03 por ciento de los vuelos de España", además de que "tiene pérdidas desde el año 2015", por lo que su situación no derivaría de la pandemia del coronavirus.

"No ha sido rentable nunca y sin embargo le dan 53 millones de euros de todos los españoles, 150.000 euros a razón de trabajador, y se deja fuera a centenares de miles de autónomos y de pymes de este país de la línea de ayudas que ha aprobado el Gobierno del señor Sánchez", ha lamentado.

Por todo ello, el PP exigirá que el Ejecutivo "dé cuenta" al Congreso sobre las ayudas a empresas que deberían "ser estratégicas" y no seleccionadas "por criterios políticos o de amistad y afinidad con determinados líderes venezolanos".

"El caso más sangrante es el caso de esta aerolínea (Plus Ultra) vinculada al Gobierno de Nicolás Maduro, a los amigos de Ábalos, de Pablo Iglesias y de Zapatero", ha sentenciado Jaime de Olano.

UNA "AUTORIDAD INDEPENDIENTE"

De este ejemplo se sirve el vicesecretario de Participación del PP para insistir en la necesidad de que haya una "autoridad independiente" que decida sobre el reparto de los fondos de recuperación que llegarán a España desde la Unión Europea.

Además, De Olano carga contra el Real Decreto-Ley de distribución de estas cuantías, sobre el cual el Consejo de Estado ya alertó de que "eliminaba todo tipo de controles", y recuerda lo ocurrido en Andalucía con los ERE "o en otras provincias de España" cuando los socialistas "deciden el destino del dinero sin control alguno".

"Dejar esto en manos del señor Sánchez y del señor Iván Redondo va a dar lugar a prácticas clientelares en las que el destino de los fondos va a estar basado más en criterios políticos y en de rentabilidad del PSOE que en criterios económicos y de creación de empleo", añade el diputado por Lugo.