El PP pide al PSOE que reclame al Gobierno las conexiones ferroviarias y aéreas "con determinación y hechos"

El senador del PP de Granada, José Robles, ha instado al PSOE este martes que reclame al Gobierno "con determinación y hechos" que la provincia de Granada cuente con las conexiones, tanto ferroviarias como vuelos, que necesita, a la par que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la "desconexión" que ha señalado que se da ahora mismo.

Ha instado además a los dirigentes socialistas granadinos, en especial a su máximo responsable, José Entrena, y al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, a que "dejen de hacer el paripé" en este asunto, en una nota de prensa tras una comparecencia informativa con el diputado provincial del PP Fernando Pérez y la concejal del Grupo Popular en el consistorio de la capital Eva Martín quienes han acusado al gobierno de Sánchez de la "desconexión" de Granada.

Los dirigentes populares han lamentado que "mientras otros territorios han ido recuperando las conexiones existentes con anterioridad a la pandemia y el estado de alarma no ocurre lo mismo en el caso de Granada".

Robles ha considerado que la justificación para esta situación "no puede ser la falta de demanda", dado que no puede haberla "si no hay oferta y durante el periodo estival Granada sí ha recibido un importante flujo de turistas" que han tenido que "buscarse la vida" para llegar a la capital.

Por ello, el senador ha considerado una "tomadura de pelo" y un "paripé" que el alcalde, Francisco Cuenca, "pida con tibieza" al Gobierno la reconexión de Granada, en lugar de "actuar con determinación" para exigir que Granada "cuente con las infraestructuras y conexiones que merece".

Robles ha recordado cuando los socialistas granadinos, entre ellos el propio Cuenca, "actuaban con beligerancia y se ponían delante de pancartas para reclamar al Gobierno, con el PP al frente, infraestructuras ferroviarias para sacar rédito político" mientras, a su parecer, "ahora enmudecen para reclamar el tren a Motril" o "qué pasa con el estudio de viabilidad del soterramiento, entre otras".

Por ello, le ha exigido a Cuenca que "deje de formular peticiones a golpe de titular para salir al paso" y trabaje "de una vez para que Granada recupere sus conexiones". "Que llame a Pedro Sánchez, ponga el manos libres para que todos los granadinos sepan que le contesta", y explique así "qué está pasando con las inversiones en infraestructuras y las conexiones", ha declarado Robles.

Al hilo, Fernando Pérez ha declarado que su Grupo seguirá exigiendo al presidente de la Diputación de Granada y secretario general de los socialistas granadinos, José Entrena, que aclare "cuál ha sido el fruto de sus gestiones" con compañías y turoperadores para restablecer los vuelos internacionales en el aeropuerto Federico García Lorca, "si es que realmente las ha habido".

"A fecha de hoy lo único que podemos saber es que los vuelos son cero", ha lamentado Pérez, al tiempo que ha criticado "la inacción" de los socialistas ante este hecho que perjudica al sector turístico y hotelero.

Fernando Pérez ha detallado que en otras provincias, como en Almería, si cuentan con vuelos internacionales por ello desde el Grupo Popular "seguiremos exigiendo a Entrena que haga sus deberes" y le ha instado a preguntarse "qué ha hecho mal".

El diputado provincial ha avanzado que en el próximo pleno de la Institución volverá a interpelar al presidente socialista sobre su hoja de ruta respecto a los vuelos internacionales.

Por su parte, Eva Martín, concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, ha puesto en duda que el alcalde y su "gobierno tránsfuga", que ha indicado que es "incapaz" de gestionar adecuadamente la Oficina de Turismo ubicada en la Plaza del Carmen, "difícilmente va a poder volver a conectar Granada y recuperar las conexiones por tren y por aire".