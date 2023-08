El PP pide a PSdeG y BNG que "se pongan del lado de Rueda" en financiación frente al intento de "mercadeo" de Sánchez

El diputado popular Alberto Pazos Couñago ha pedido este lunes al PSdeG y al BNG que "se pongan del lado de Rueda" en materia de financiación autonómica, frente al intento de Pedro Sánchez de "mercadear" con esta cuestión su investidura.

Así lo ha dicho durante una rueda de prensa en la que ha recordado que, como dijo este fin de semana en una entrevista a Europa Press, Rueda "pondrá todos los recursos en su mano para evitar un nuevo ultraje a Galicia" en términos de financiación.

Para Pazos Couñago es "preocupante" la decisión del Partido Socialista de "utilizar la financiación autonómica" y la dación de la deuda para lograr "una investidura a cualquier precio" y, con ello, "favorecer a las comunidades insolventes".

Galicia, ha dicho el popular, resulta perjudicada en materia de financiación autonómica "cada vez que un partido intenta tender lazos con el independentismo catalán", algo de lo que también acusó a Zapatero, cuya fórmula, la actual, "fracasó".

Para Pazos Couñago, esta situación deriva de "la incapacidad del señor Sánchez para asumir que fue derrotado en las elecciones" y, al tiempo que dice "cuales son los apoyos con los que cuenta" para una eventual investidura, lo ha instado a "contar cual es el precio que habrá que pagar por esos apoyos".

Por el contrario, lo más "razonable" sería "respetar la costumbre" de que fuese "el ganador" de los comicios "el que concurra a la investidura". "Una ver formado ese gobierno, debería convocarse al consejo de política fiscal y financiera para debatir un nuevo modelo de financiación autonómica", ha añadido.

MESA MULTILATERAL

Esta negociación, consideran los populares, debería pasar siempre por una mesa multilateral y, en el caso de Galicia, porque adquieran más peso indicadores como la dispersión poblacional y el envejecimiento. "Es escandaloso que un modelo de financiación que afecta a todos, se negocie en una mesa en la que Galicia no está representada", ha dicho Pazos Couñago, que ha mostrado su respaldo a la postura de Rueda.

Además, ha criticado "el silencio" de PSOE y BNG "sobre las exigencias de Esquerra" en relación a una negociación bilateral de la cuestión, alegando que "pretende excluir a Galicia de la mesa".

Los populares se opondrán, así, a cualquier negociación bilateral de este sistema y no permitirán "que se supediten los intereses de Galicia a los intereses del señor Sánchez y de sus socios".

"No vamos a aceptar un sistema territorial de castas solo porque Sánchez no está dispuesto a aceptar su derrota en las urnas", ha dicho Pazos Couñago, al tiempo que ha añadido que el PP no dejará que "Pedro Sánchez compre su investidura con cargo a los bolsillos de los gallegos".