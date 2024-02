El PP ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que paralice la tramitación de la ley de amnistía y no sea devuelta a la Comisión de Justicia ya que fue rechazada por mayoría absoluta, avanzando que apelarán a cualquier instancia si no lo hace y se reservan "cualquier tipo de acción".

Así lo ha señalado el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha anunciado que su grupo presentó este jueves un escrito de reconsideración en el que advierten a Armengol de que "la ley ha finalizado su tramitación" porque en el Pleno del martes hubo "mayoría absoluta" de votos negativos contra la misma y, a su juicio, no puede retornar a la Comisión de Justicia.

En concreto, el Pleno rechazó las enmiendas a la ley que seguían vivas y aprobó el dictamen que había emitido la Comisión de Justicia --para lo que no necesitaba mayoría absoluta-- pero al tener rango orgánico, necesitaba una segunda votación de conjunto que exigía un mínimo de 176 votos y es ahí donde Junts cumplió su amenaza y optó por el 'no', rechazándose por 179 votos frente a 171.

Destaca lo que dicen los juristas y letrados de la Cámara Baja

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Tellado ha instado a la presidenta del Congreso a que "no siga por esa vía", ya que el PP piensa "apelar a cualquier instancia" y se reserva "cualquier tipo de acción". Ha dicho que si sigue adelante, la ley estaría viciada en su recorrido parlamentario y ha argumentado que "muchos juristas y letrados" así lo advierten.

"Y cuidado, porque esto que pretende cometer la señora Armengol puede viciar los procedimientos de aprobación de la ley de amnistía y, por lo tanto convertirla, en inaplicable, en una ley que no pueda salir adelante", ha avisado el portavoz.

Desde el PP han emplazado también al PSOE a que deje su "huida hacia adelante". A su entender, "debe reconocer su propio error y debe encauzar las cosas de otra forma". "Es un inmenso error que se va llevar por delante al PSOE", ha resaltado.

Una decisión unilateral de Francina Armengol

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP pide a la Mesa del Congreso que reconsidere la "decisión unilateral" de Armengol de devolver la propuesta de ley a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, así como que la declare decaída. Además, le afea que levantara la sesión plenaria "sin dejar opción alguna" al Grupo Popular "para mostrar su oposición a lo manifestado.

Los 'populares' reclaman que se impida cualquier actuación o trámite parlamentario que pretenda reactivar o continuar un procedimiento legislativo rechazado por el Pleno, ante "las consecuencias irreparables y de extraordinaria trascendencia constitucional que ejecutar una decisión arbitraria y contraria a Derecho comportaría dado que la iniciativa ha decaído".

Según el PP, "lo que arrojó el escrutinio fue una mayoría absoluta contraria en la votación final sobre el conjunto del texto". "Y ese resultado inapelable supone que la devolución a la Comisión de Justicia no es aplicable en este caso", enfatiza.

El PP explica que los acuerdos sobre iniciativas legislativas, para ser válidos y para que de los mismos se deriven efectos jurídicos y pueda seguirse el procedimiento, "deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes".

En el caso del Pleno del martes, insiste en que "la mayoría absoluta de la Cámara rechazó la norma en su conjunto, por lo que no cabe su devolución a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, sino que la voluntad expresada por la Cámara fue su decaimiento".

"En consecuencia, la proposición de ley no es que no haya sido aprobada por mayoría absoluta, -como afirma la presidenta-, es que ha sido rechazada por mayoría absoluta en la votación esencial, no meramente formal, de toda ley orgánica, que es la votación final de conjunto", recalca el PP en su escrito.