El PP pide negociar sus propuestas ante la prórroga del plan ante la guerra

El PP ha pedido al Gobierno sentarse a negociar el plan económico que remitieron al Ejecutivo el pasado mes de abril, que incluye una rebaja en el IRPF, después de el presidente, Pedro Sánchez, anunciase la futura prórroga del paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha explicado este jueves en rueda de prensa que en los últimos 40 días no hay un solo dato positivo sobre la situación económica en España -para los populares los fijos discontinuos maquillan el dato de paro- y se ha hecho eco de las preocupaciones del gobernador del Banco de España por la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación.

Si el plan de Alberto Núñez Feijóo era urgente cuando lo planteó, ahora es "urgentísimo", ha argumentado Bravo, tras la primera mantenida por el líder del PP con su equipo económico, donde además del consejero de Hacienda de Andalucía figuran sus homólogos en Galicia y Murcia, la responsable madrileña de medioambiente o el ex director general de Empleo Javier Thibault.

El PP no ha revelado si ante la prórroga al decreto anticrisis siguen en el no, a falta de conocer si habrá cambios, pero dado que las medidas "no han funcionado" piden al Gobierno que al menos lea la propuesta su propuesta, que respaldan el Banco de España, la Airef o de algunos exdirigentes socialistas, el del exministro Jordi Sevilla en público, y el de otros según han dicho en privado.

"Sánchez tiene a un click un plan de que país, recuerden, sin logos", ha apuntado Bravo sobre un proyecto que proponía deflactar la tarifa del IRPF a rentas medias y bajas, para compensar el alza de los precios y el extra de recaudación -de 13.200 millones en el primer cuatrimestre- además de reducir el gasto burocrático, simplificar trabas y mejorar los fondos europeos Next Generation.

El PP quiere sentarse a hablar "sin líneas rojas", aunque lamenta que el socio al que busca el Gobierno es a EH Bildu, como refleja el acuerdo alcanzado este jueves en materia de pensiones, por el que los independentistas vascos se abstendrán en la regulación del fondo público de pensiones a cambio de incrementar en un 15 % las no contributivas.

"Si decide acordar con Bildu, damos por hecho que con nosotros no quieren tener entendimiento. Nosotros vamos a estar ahí, tendrán que dar explicaciones porque las medidas no funcionan", ha recalcado. EFE

ml/fg