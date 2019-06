PP pide modificar el Código Penal para tipificar la convocatoria de homenajes a ETA, que no dependan del juez de guardia

Casado demanda medidas para no "blanquear" a terroristas confesos como Otegi en RTVE, que no condena la historia criminal de la banda

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado hoy una modificación del Cógido Penal para tipificar la convocatoria de los homenajes a ETA y que no dependa del juez de guardia como hasta ahora. Así lo ha expuesto en el Congreso, tras el homenaje a las víctimas del terrorismo y flanqueado por la hermana de Miguel Ángel Blanco y la de Jiménez Becerril, ambos asesinados por la organización terrorista.

El jefe de filas del PP ha pedido una modificación del artículo 527 de Código Penal, para que además de tipificar los homenajes a los terroristas se tipifique la convocatoria de los mismos para que no dependan de los Juzgados de Guardia para evitarlo ya que, ha argumentado, se está viendo que "generalmente no se pueden evitar".

Además, ha pedido la modificación de la Ley General Penitenciaria, en su artículo 72, con el fin de que cualquier beneficio penitenciario a los terroristas pase "necesariamente no solo por el arrepentimiento y renegar de la banda armada por escrito, sino por la colaboración efectiva en el esclarecimiento de los cientos de crímenes que siguen impunes".

Junto a ello, considera necesario que se declare la "imprescriptibilidad" de los delitos de los terroristas debido a la "gran preocupación" por parte de las víctimas del terrorismo, que ven como algunos casos no esclarecidos de sus familiares van a prescribir y "a caer en la absoluta impunidad".

"Estamos a favor, como la AVT, de que el terrorismo sea un crimen imprescriptible porque es un crimen de lesa humanidad", ha argumentado el dirigente del PP, quien considera que la actividad de ETA fue una "actitud genocida" ya que intentó "aniquilar a aquellos demócrastas que pensaban distinto, fueran militares, guaridas civiles, policías, o políticos como el hermano de Marimar o el hermano y la cuñada de Teresa, o fueran ciudadanos anónimos que simplemente no querían ceder a su chantaje".

Pablo Casado ha planteado estas reformas después de posicionarse a favor del discurso que habían realizado las víctimas durante el homenaje y de criticar los "intentos de blanquear a los herederos de ETA" que considera que ha realizado RTVE con la entrevista de anoche a Arnaldo Otegi.

En su opinión, lo peor no es que el brazo político de ETA esté intentando obtener rédito político en instituciones como Navarra, sino el "blanquamiento mediático por parte de la TV de todos los españoles".

RECLAMA NO BLANQUEAR A TERRORISTAS CONFESOS EN RTVE

Ha recordado la petición de comparecencia que ha hecho su partido para que Rosa María Mateo de explicaciones en el Congreso del por qué "con el dinero de todos está intentando blanquear a los herederos de una banda asesina que mató a 800 inocentes en España". Y ha afirmado que, como protesta, los dirigentes del PP no participarán en las entrevistas que tenían ya acordadas con RTVE para el día de hoy.

También ha reclamado medidas al Gobierno para que "nunca más" se vuelva a repetir este "blanqueo de un terrorista confeso" quien, ha recordado, intentó secuestrar a su compañero de partido Gabriel Cisneros y participó en el secuestro de Javier Rupérez.

Además, ha insistido que no se puede dar "carta de naturaleza" a Otegi para negociar gobiernos como el de Navarra, ya que se trata de un heredero de ETA, que no ha condenado la historia criminal de la banda terrorista y que no está participando en el esclarecimiento de los 300 asesinatos que quedan impunes.

REITERA A SÁNCHEZ QUE ACEPTE LA OFERTA DE NAVARRA SUMA

"Hay 300 familias que aún no saben quién mató a su hijo, a su padre, a su hermana y por eso decimos que no se puede negociar absolutamente nada con Bildu", ha insistido Pablo Casado, quien ha vuelto a reiterar a Pedro Sánchez que tenga en cuenta la "mano tendida" que le han hecho desde Navarra suma.

"Estamos dispuestos a que la plataforma Navarra suma participe en su investidura como presidente del Gobierno de España a cambio de que él se abstenga en la investidura del gobierno foral en Navarra y que no dependa de los herederos de ETA, ni tampoco del nacionalismo anexionista del PNV y de Geroa BAi", ha recalcado.