El PP pide a la Mesa del Senado revisar los acatamientos de senadores e invalidar los que no cumplen la legalidad

Maroto cree que expresiones como jurar por 'la libertad de los presos políticos' "vician de nulidad" el acatamiento

El Partido Popular ha remitido un escrito a la Mesa del Senado solicitando que se revise "una a una" las fórmulas empleadas por los senadores para acatar la Constitución en la sesión constitutiva del pasado 3 de diciembre e "invalide" aquellas que no cumplen con lo establecido en el Reglamento de la Cámara.

En esa toma de posesión de los senadores de la XIV legislatura se utilizaron fórmulas diversas al jurar o prometer el cargo, ya que veintena de ellos lo hicieron por la libertad de los políticos presos por el 1-O, hasta la llegada de la república catalana, de la vasca, en defensa de la España vaciada o por Andalucía libre.

La nueva presidenta del Senado, Pilar Llop, aceptó el acatamiento de todos ellos a pesar de la reclamación que le había hecho el portavoz del PP, Javier Maroto, de que no permitiese otra fórmula que no fuera un 'sí, juro' o 'sí prometo. Llop le recordó entonces que el Tribunal Constitucional ha aceptado otros añadidos siempre que se acate la Carta Magna y que esas coletillas "no suponen contradicción ni a la Constitución ni al Reglamento del Senado".

EXPRESIONES QUE "VICIAN DE NULIDAD" EL ACATAMIENTO

Una semana después de esa sesión constitutiva, Maroto ha registrado un escrito dirigido a la Mesa del Senado para que revise esas fórmulas por entender de que esas expresiones "en absoluto perfeccionan su condición de senador sino que se aleja de esa expresión que recoge el Reglamento".

En ese escrito dirigido al órgano rector de la Cámara Alta, que ha recogido Europa Press, el PP subraya que el 'sí, juro' o 'sí, prometo' es el "requisito indispensable para perfeccionar su condición de senador", tal y como recoge el Reglamento del Senado.

Según añade, "numerosos senadores no pronunciaron una declaración clara e inequívoca al formular ese acatamiento" sino que emplearon "fórmulas diferentes", seguidas de condiciones de tal naturaleza que vician de nulidad dicho acatamiento".

Como ejemplo cita al senador Aubà Fleix, de ERC, que dijo: "por libertad de los presos políticos, por el retorno de los exiliados, hasta la constitución de la republica catalana, por imperativo legal, sí prometo". A su entender, se aceptaron fórmulas como ésta que "limitaban, condicionaban o eludían el juramento o promesa de acatar la Constitución".

Por todo ello, el PP pide a la Mesa del Senado que se proceda a la revisión, "una a una", de las respuestas formuladas a la pregunta realizada por la presidenta del Senado de acatamiento de la Constitución, para establecer "si cada senador ha expresado de forma clara e inequívoca su voluntad de acatar" la Carta Magna e "invalide aquellas que no cumplan el artículo 11.3 del Reglamento del Senado".

ESCRITO TAMBIÉN EN EL CONGRESO

De la misma manera, el PP ya presentó hace unos días un escrito a la Mesa del Congreso reclamando también que se anule la condición plena de diputados a quienes no utilizaron la fórmula legal establecida para acatar la Constitución.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, solicita revisar todas las intervenciones que se apartaron de la legalidad y se refiere, en concreto, a aquellos dirigentes que utilizaron frases que "en clara transgresión de la ley y la jurisprudencia constitucional, vaciaron de contenido o incluyeron elementos limitativos" al simple y necesario acto de acatamiento constitucional".