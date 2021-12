Cs pide a Marlaska convocar comisión de delitos de odio por el caso de Canet

Ciudadanos ha registrado este lunes una proposición no de ley en la que pide al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convocar la Comisión de Seguimiento sobre Delitos de Odio por el caso del menor de Canet de Mar (Barcelona), que sufre "hostigamiento" tras pedir ser escolarizado en castellano.

"Lo que no puede ser es que el Gobierno de España calle. Por no molestar a sus socios de Gobierno no está haciendo nada ante un supuesto clarísimo de odio", ha dicho el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha comentado que si este menor estuviera siendo acosado por otra causa, el Gobierno de Pedro Sánchez "saldría en tromba", y ha recordado cómo hace unos meses el presidente convocó la Comisión de Seguimiento sobre Delitos de Odio por un "supuesto" caso de actualidad "para hacerse la foto".

En su opinión, el "hostigamiento" que está sufriendo el menor de Canet y su familia es "un caso de odio" y por ello su grupo ha pedido a Marlaska en una proposición no de ley registrada este lunes la convocatoria de esta comisión.

"Simplemente señalan a esta familia por pedir el derecho ser escolarizado también en español su hijo", ha lamentado el portavoz de Ciudadanos, que ha calificado esta situación de "gravísima" y "escalofriante", ya que es "el caso mas sangrante que hemos vivido en últimos años en España".

Bal ha dicho que "no se puede distinguir entre el odio denunciable en función de quién lo propague", pero cree que "es lo que quiere hacer el Gobierno de España".

Además, ha avanzado que Cs apoyará en el pleno del Congreso la moción de Vox para aplicar el artículo 155 de la Constitución después de que la Generalitat de Cataluña no tenga intención de cumplir la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala que el 25 % de la enseñanza en esta comunidad tiene que ser en castellano.

"Ciudadanos va a apoyar esa moción porque va en la línea correcta, se trata de denunciar la imposición del monolingüismo en Cataluña y que el resto de los grupos de la Cámara se retraten sobre la necesidad de cumplir esta sentencia", ha señalado.

Bal considera que la política de "amedrentamiento" a familias como la del menor de Canet tienen como objetivo "causar miedo" para que otras no hagan estas demandas "por los problemas que se pueden derivar hacia ellos".

Y ha pedido al consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, que "se deje de tonterías y cumpla de una vez la sentencia judicial" reconociendo el derecho del menor de Canet a recibir enseñanza en castellano.

Por otro lado, Bal ha criticado el indulto parcial concedido por parte del Gobierno a Juana Rivas, condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus dos hijos a su exmarido, al considerar que lo ha hecho por un criterio "político" para "contentar a ERC o a Podemos".