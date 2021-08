El PP pide a los grupos "grandes acuerdos" para la recuperación de Andalucía en el nuevo curso político

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha animado este miércoles a los grupos parlamentarios a sumarse en este nuevo curso político que va a arrancar a los "grandes acuerdos" para la recuperación sanitaria, económica y social de Andalucía tras los efectos del Covid, y que abarcaría un pacto por la sanidad andaluza, la reordenación de la administración, el reparto de los Next Generation y la financiación autonómica.

Ha apuntado a la creación del grupo de trabajo que los populares apoyan para abordar un gran pacto por la sanidad andaluza en su conjunto, sin limitase únicamente a analizar la Atención Primaria como propuso el PSOE-A, del que ha cuestionado cuál será su actitud al respecto.

"Hasta ahora no tiene experiencia en este tipo de espacios parlamentarios, ya que cuando gobernaba la Junta no permitía estos grupos de trabajos y como oposición no ha participado en ninguno", ha afirmado Nieto según una nota de este partido.

Junto a ello, Nieto también ha destacado la comisión de estudio que acogerá la Cámara andaluza, en la que se abordará las conclusiones de las auditorías encargadas por el Gobierno autonómico para reordenar la administración.

"Se tiene que reordenar desde argumentos objetivos, de ahí que se hayan hecho estas auditorías, y ahora tenemos la oportunidad de contrastar los resultados en esta comisión de estudio en la los auditores podrán explicar su trabajo y los grupos parlamentarios preguntar lo que deseen", ha argumentado el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía.

Nieto ha explicado que espera que con las conclusiones de esta comisión "se extraigan las líneas generales que el Gobierno andaluz debe tomar para la reordenación de la administración".

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía ha vuelto a advertir de la importancia de un reparto definitivo de los fondos europeos Next Generation "desde la solidaridad" entre las comunidades autónomas, como así ha hecho la UE entre sus países miembros, y ha recalcado también la necesidad de afrontar ya la financiación autonómica, con un modelo "caduco" que está haciendo perder a Andalucía 4 millones cada día que pasa.

VACUNACIÓN

El portavoz parlamentario ha valorado positivamente la campaña de vacunación realizada en Andalucía, "de la que depende el éxito definitivo ontra la Covid-19", y ha destacado que la comunidad autonómica se encuentra entres los territorios, a nivel nacional y mundial, con "mejores datos de vacunación", ya que hay casi un 80% de la población diana andaluza con una dosis administrada y casi un 70% con las dos dosis.

Para Nieto, se trata de "un gran éxito del sistema sanitario, de la sociedad andaluza y del Gobierno andaluz", que prevé alcanzar la inmunidad de grupo "de las variantes conocidas" del coronavirus a lo largo del próximo mes de septiembre.

COSTE ENERGÉTICO

Por otra parte, Nieto ha criticado la "incapacidad" del Gobierno de Sánchez para abordar el problema del coste energético en España y ha afeado la "sumisión" del PSOE de Espadas también en este asunto.

"Con el precio de la luz, Sánchez está dando su verdadera cara, que es usar la mentira una vez que ha quedado manifiesta su incapacidad para afrontar este problema que está afectando transversalmente a la economía de las familias y las empresas", ha asegurdo Nieto.

El portavoz popular ha desacreditado que el Gobierno de Sánchez pretenda culpar al presidente del anterior Ejecutivo nacional, etapa en la que el Gobierno de entonces "logró tener controlado el precio energético" y, por tanto, el coste de la luz "era la tercera parte que el de ahora".

"El Gobierno de Sánchez lleva tres años gobernando y no ha tomado ni una sola medida que haya logrado bajar el precio de la luz", ha remachado Nieto.