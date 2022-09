Cs pide a Lesmes que "no ceda al chantaje del Gobierno"

Ciudadanos, en boca de su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, ha reclamado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que "no ceda al chantaje del Gobierno" después de que el magistrado amenazase con dimitir si no se renueva ya este órgano o se le devuelven las competencias.

Bal ha comparecido este jueves en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha sostenido que el "quiz de la cuestión" no es "quien tiene la culpa de no alcanzar un acuerdo", sino que es necesaria una reforma del sistema de elección para que los doce vocales del turno judicial sean elegidos por sus pares y no por las Cortes.

Los naranjas han cargado contra el Gobierno, al que acusan de poner en marcha un marco de "chantaje" al Poder Judicial y pretender colonizarlo todo, y también contra la "hipocresía" del Partido Popular, porque en la oposición se le "llena la boca" pidiendo una reforma pero cuando gobierna no la aplica.

A juicio de Bal, también el Partido Popular ha caído en el "chantaje" del Ejecutivo de Pedro Sánchez al abrirse a negociar de forma discreta con el ministro de Presidencia. Ha recordado además que, en la etapa de Pablo Casado como líder de los populares, PP y PSOE se repartieron nombramientos en el Tribunal Constitucional, el de Cuentas o en el Defensor del Pueblo.

Ciudadanos rechaza el relato de que los jueces están en una rebelión -por la resistencia de parte de los vocales del CGPJ a nombrar dos magistrados en el Constitucional, como mandata una nueva ley- y sostiene que todo el que no hace lo que la izquierda quiere es un "rebelde" y un "enemigo de España".

"El poder judicial no debe seguir las instrucciones del poder ejecutivo", ha recalcado Bal, recordando que el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato constitucional caducó hace casi cuatro años, es independiente.

En la apertura del año judicial Lesmes amenazó con dimitir si el Consejo no se renueva en "las próximas semanas" o si no le devuelvan sus competencias y urgió a PSOE y PP a renovar con la actual normativa para después acometer la reforma "ineludible" del modelo de elección.