Cs pide impedir a agentes públicos usar uniforme en manifestaciones políticas

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigido al Govern que "tome medidas" para evitar que cualquier agente o funcionario de la Generalitat "vuelva a utilizar su uniforme en manifestaciones políticas".

En declaraciones a Efe, Carrizosa se ha referido al rifirrafe que mantuvieron el 21D en Barcelona un agente rural de uniforme que participaba en las movilizaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y un mosso d'esquadra que se encaró con él.

El mosso, según se ve en un vídeo que se hizo viral, reprochó al agente rural que se manifestase con los activistas de los CDR, en lugar de defender a sus compañeros "funcionarios" de la policía autonómica, y le espetó: "¡La república no existe, idiota!".

Carrizosa ha considerado "absolutamente indignante" que el conseller de Interior, Miquel Buch, haya dicho que un mosso no tiene que llamar "idiota" a un manifestante y haya anunciado que este caso "se tiene que investigar" y hay que "actuar".

Las palabras de Buch, según Carrizosa, demuestran que es "escandalosamente parcial", ya que "no actúa" contra los CDR que han "provocado graves alteraciones en vías públicas, han hecho actos de violencia y han agredido a policías" y, en cambio, "cuando un mosso dice aquello que piensa más de la mitad de los catalanes, va contra él por hablar y pretende imponerle una sanción".

De este episodio del 21D, a su juicio, debe sacarse la conclusión de que servidores públicos como "los agentes forestales, los Mossos o los bomberos, cuando están en manifestaciones de cariz político, no pueden comprometer la neutralidad de su uniforme apoyando postulados que no son compartidos por la mayoría de los catalanes".

Por ello, ha instado al Govern de Quim Torra a que "tome medidas para que ningún funcionario vuelva a utilizar su uniforme en manifestaciones políticas".

"No digo que tenga que actuar disciplinariamente contra el guarda forestal, pero sí debería evitar, de la forma que proceda, que los funcionarios públicos exhiban el uniforme que les identifica ante todos los ciudadanos" en manifestaciones con "fines políticos determinados", ha afirmado.

Para el portavoz parlamentario de Cs, "debe garantizarse la neutralidad de los servidores públicos", por lo que "llevar un uniforme defendiendo opciones políticas, además radicales y no compartidas por la mayoría, no es de recibo, y el Gobierno de la Generalitat debe garantizar que esto no ocurra".