Cs pide al Gobierno que no indulte a Chaves y Griñán

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha pedido al Gobierno que no indulte a los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el Tribunal Supremo por la trama de los ERE en esa comunidad.

En rueda de prensa, ha anunciado que han registrado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno se comprometa a no indultarlos, porque "no vale con decir que ellos no se han quedado con el dinero", ya que fueron advertidos por el interventor andaluz "y miraron para otro lado" y ha insistido en que "hace falta ejemplaridad en el uso del dinero de todos".

Ha reconocido que las esperanzas de que no sean indultados son "escasas, porque siempre han utilizado esta herramienta de forma política".

Bal ha pedido la reforma de la ley del indulto, que data de 1870 con algunas modificaciones, "que hay que acomodar a la Constitución", pero hasta entonces exigen "que se comprometan" a no indultar a estos dos expresidentes.

Ha precisado que han sido condenados "por formar parte de una gravísima trama de corrupción, que usó dinero público para crear redes partidistas para afianzar el voto en Andalucía, regando con el dinero de todos a los afines".

Tras mostrarse "orgulloso" por ser de Ciudadanos, "los que los sacamos del Gobierno -ha dicho-", Bal ha considerado que "lo peor" es lo que hace el PSOE, "que los disculpa por estos actos tan graves, que son una vergüenza".

Y les ha recordado "cuántas veces han echado en cara al PP sus casos de corrupción" y les ha preguntado si van a pedir perdón a los andaluces.

En cuanto a las palabras de ayer del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de que no iba a usar este caso para desacreditar al PSOE, el portavoz de Cs ha dicho que "entre bomberos no se pueden pisar la manguera, como quedan por juzgar muchos casos de corrupción aún" de ambos partidos.

El portavoz de Cs había convocado la rueda de prensa para presentar una iniciativa, llamada Plan Zamora, para revertir los daños y evitar la ola de incendios que asola el país, donde ya se han quemado más de 200.000 hectáreas, con pérdida de vidas humanas, de animales, desalojos y de biodiversidad.

Ha reconocido el trabajo de los bomberos y del resto de efectivos "que se juegan la vida" combatiendo los incendios.

En cuanto a los de Zamora, ha denunciado "la negligencia y pasividad" de la Junta de Castilla y León en su plan de prevención y ha urgido a tomas medidas.

Su iniciativa prevé una serie de ayudas para la reforestación y la recuperación de la superficie quemada, así como la prevención, que puede extenderse a otras localidades.

Proponen "planes de reforestación inteligente en invierno", revisar el protocolo sancionador y más coordinación entre los servicios contraincendios de las autonomías.

Piden que el Gobierno aplique una "fiscalidad diferenciada" para fomentar el asiento de la población en áreas despobladas, ya que la mayoría de los incendios se inician en lugares sin población. EFE

il/jdm