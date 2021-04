Cs pide a Gobierno central y catalán explicar el "agravio" en la vacunación a Policía y Guardia Civil

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha exigido al Gobierno central y al Govern de la Generalitat en funciones dar explicaciones sobre el "agravio intolerable" que cree que se está produciendo en la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, que ha tachado de descuidada en comparación con el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

En declaraciones este miércoles a los periodistas en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), ha lamentado la "dejación de funciones de la Generalitat, que no tiene por qué ser suplida por el Estado", y considera que en Cataluña se tiene que vacunar a los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil igual que se ha hecho con los Mossos d'Esquadra.

Ha afeado al Gobierno asumir la vacunación de estos servidores públicos: "Protestamos que esto sea así porque es institucionalizar el incumplimiento de la ley, que obliga a la Generalitat a vacunar a Policía Nacional y Guardia Civil, y si la Generalitat no lo hace, tiene que hacerlo el Gobierno de España. Condenamos esta omisión clamorosa del Govern".

"Ya nos dirigimos a Cunillera para exigir explicaciones de por qué estos dos cuerpos no estaban recibiendo la vacunación como colectivo de riesgo, como mandan los protocolos. De Policía Nacional y Guardia Civil solamente se ha vacunado a los mayores de 60 años, que no son los mayoritarios en estos cuerpos", ha añadido.

Por último, ha acusado al líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, de estar preocupado por si puede someterse a una sesión de investidura en la Cámara catalana y no por otras cuestiones: "Lo que le importa es tener la oportunidad de salir por la tele en una sesión de investidura, pero yo no le he escuchado hablar sobre vacunación de Policía y Guardia Civil ni del cumplimiento del 25% del castellano en las aulas".