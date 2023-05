La AN pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre incorporar el testimonio de dos etarras a las causas contra la cúpula

Declararon ante Guardia Civil y se ratificaron delante del juez Abascal, y si Fiscalía interesa incluirlo pedirá que sean citados a declarar

Los magistrados de la Audiencia Nacional que están al frente de la instrucción de causas en las que se estudia el papel de la cúpula de ETA en determinados atentados y asesinatos --como el del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco-- han pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre la petición de la asociación Dignidad y Justicia de incorporar el testimonio ante la Guardia Civil de los dos etarras, que son testigos protegidos y que están colaborando con la Justicia, a las causas abiertas en las que se investigue la autoría mediata de los jefes de la banda.

Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, que apuntan que ese paso es el lógico antes de que los magistrados decidan si incorporan ese testimonio en el que se da cuenta de "la estructura, el funcionamiento y la composición de las estructuras directivas de la organización terrorista".

Por su parte, fuentes fiscales indican a esta agencia que lo que debe hacer ahora el Ministerio Público es examinar dichos testimonios y valorar la oportunidad de interesar su testifical de nuevo. Cabe recordar que ambos exmilitantes de ETA se ratificaron en lo declarado ante la Guardia Civil delante del juez Alejandro Abascal, que instruye la causa por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995.

En cualquier caso, estas fuentes apuntan que el asunto no se ha tratado de momento en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional pero recuerdan que siempre se actúa caso por caso. E insisten en que, aunque se incorporara el testimonio, siempre se debería volver a citar a los testigos para oírlos en sede judicial porque la incorporación de los testimonios por si sola no vale de nada si no se les recibe declaración en cada causa.

De esta manera, el primer paso es decidir si lo declarado por ambos es relevante y luego llamarlos a declarar ante el juez si procede.

TENÍAN QUE CONSULTAR A LA CÚPULA LOS ASESINATO DE POLÍTICOS O JUECES

De la declaración de estos dos testigos protegidos ante la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-1) ha trascendido que los militantes de ETA tenían vía libre para asesinar a policías nacionales, militares o guardias civiles, porque eran objetivos "permanentes", pero en cambio debían consultar con el Comité Ejecutivo --la cúpula-- si pretendían atentar contra políticos o jueces.

Entre ambos ofrecieron una fotografía de "la estructura, el funcionamiento y la composición de las estructuras directivas de la organización terrorista", según se recoge en un escrito presentado por la asociación Dignidad y Justicia ante la AN en el que interesaba que ese testimonio fuera incorporado al resto de causas, más allá de la de Gregorio Ordoñez, donde ya consta.

También dieron a los agentes hasta 12 nombres de jefes de ETA que habrían estado al mando de la banda en épocas donde se produjeron atentados relevantes.