IU pide a equipo de Gobierno toledano reservar 250.000 euros de presupuestos 2024 para cumplir Ley de Bienestar Animal

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha pedido al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo que el presupuesto municipal de 2024 tenga una partida de 250.000 euros para avanzar hacia el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal en Toledo, "guste más o no guste nada el texto normativo a los partidos del gobierno local".

El portavoz municipal, Txema Fernández, ha denunciado que desde el 29 de septiembre los preceptos contemplados en la ley son de obligado cumplimiento, pero Toledo no los cumple.

"No es verdad que tengamos que esperar a un posterior desarrollo reglamentario, argumento donde se escondieron PP y Vox, si tenemos un Centro de Protección Animal sobre el que deben pivotar las medidas de la Ley. Además, no cumplimos desde hace 33 años con la Ley 7/1990 de bienestar animal de Castilla-La Mancha y no existe compromiso de rescate de animales que no sean perros", ha continuado Fernández, según informa el partido en nota de prensa.

Tras avisar de que en Toledo las instalaciones existentes son solo destinadas a perros, ha precisado que la nueva ley obliga a recoger más animales. "Solo se rescatan perros que puedan capturarse sin dificultad, ya que no existen medios para capturar perros miedosos. Tampoco están contemplados, en el caducado Platenum, protocolos de rescate de animales en caso de emergencia, ni se está ejecutando la obra en el Parque de las Tres Culturas olvidando el compromiso adquirido con colectivos de la ciudad que arreglar el estanque instalando 'casas para patos' y ni siquiera se tiene un mapeo actualizado de las colonias de gatos en la ciudad", ha denunciado.

"No vamos a caer en la trampa anunciada por el gobierno local de pensar que es una mejora tener una partida de 134.000 euros en el año 2024 para bienestar animal, ya que esa es la cantidad que tenemos hoy dividida en 84.000 euros para el centro de San Bernardo y 50.000 euros para colonias felinas", ha añadido Fernández, que insiste en que el Consistorio precisa de 250.000 euros para garantizar el bienestar animal que marca la ley.

De esos 250.000 euros, precisa 125.000 euros para el centro de San Bernardo y otros 125.000 para el resto de animales, garantizando la realización del método CER, la asistencia veterinaria 24 horas y la recogida de gatos y adopción de gatos en la ciudad.

"Para los gatos, el control ético de colonias o garantizar la atención veterinaria eficiente es un trabajo que debemos hacer desde el Ayuntamiento de Toledo acompañados por las asociaciones que trabajan esta materia. En el caso de los veterinarios, es frecuente que éstas encuentren precios más competitivos con lo que con la misma partida presupuestaria se podrán hacer más intervenciones que garanticen un mejor control de las colonias felinas. Lamentablemente, hasta ahora no se ha priorizado esta eficiencia, sino asumir sobrecostes en veterinarios que no están especializados para la atención concreta de felinos comunitarios", ha avisado.