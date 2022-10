El PP pide elecciones para buscar una "mayoría alternativa al nacionalismo"

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha reclamado este lunes unas nuevas elecciones en Cataluña porque ofrecerían una "oportunidad" para conseguir una "mayoría alternativa al nacionalismo".

Así ha reaccionado Fernández en declaraciones a SER Catalunya, después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya incorporado como consellers a Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

Fernández ha comentado que a algunos los conoce personalmente y tiene "una buena opinión de ellos", por lo que les ha deseado "toda la suerte del mundo", si bien ha señalado que estos nombramientos responden más a una lógica de "equilibrios políticos" que a una selección de perfiles "por su cualificación técnica".

Según Fernández, lo que tendría que hacer Aragonès es convocar elecciones, porque "cuando se pierde la confianza" del Parlament "de una manera tan clara y rotunda, ir a las urnas es el camino más adecuado".

"Con unas nuevas elecciones, se abre una oportunidad para conseguir una mayoría alternativa que no incluya a nacionalistas", ha destacado.

En Cataluña, ha remarcado, "nunca ha habido alternancia política e ideológica a los nacionalistas", ya que "de una manera u otra siempre han tenido una presencia en el Govern".

Ahora, según Fernández, sí "se dan las circunstancias" para que pueda haber esta "mayoría alternativa", aunque ha reconocido que en caso de haberla "no sería sencillo ponerse de acuerdo" entre las fuerzas no soberanistas.