El PP pide la dimisión "inmediata" de la ministra de Exteriores por su "nefasta" gestión y "oscurantismo" con Ghali

"Si Pablo Casado hubiera estado gobernando en este momento, no hubiera pasado esto", asegura García Egea

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha solicitado este miércoles la dimisión "inmediata" de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, tras su "nefasta" gestión en la crisis diplomática con Marruecos y el "oscurantismo" en la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

"Creo que la ministra de Exteriores debe dimitir de forma inmediata. Creo que ha generado una crisis diplomática de primer orden y el Gobierno ha demostrado que tiene un nulo peso en política exterior", ha declarado García Egea al ser preguntado por la salida de Ghali de España esta madrugada.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, García Egea ha indicado que Ghali entró en España hace mes y medio con un pasaporte "presuntamente falso" y ha añadido que su salida del país se ha gestionado "de nuevo con oscurantismo". Por eso, ha dicho que la ministra "debe dimitir por la nefasta gestión de este asunto".

El 'número dos' de Pablo Casado ha hecho hincapié en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez lo ha hecho "muy mal" porque "no está trasladando de forma transparente" la entrada y salida de Ghali y tampoco ha explicado "claramente cuál es el verdadero problema".

A su entender, el Gobierno solo se puso "manos a la obra" con la llegada masiva de inmigrantes. "Ahí ha tenido falta de previsión y una falta de peso en política exterior tremendo", ha afirmado, para añadir que eso mismo se ha visto en temas como las vacunas.

DIFERENTES POSICIONES DE PODEMOS Y PSOE CON EL SÁHARA

Al ser preguntado qué postura cree el PP que debería tener el Gobierno sobre el Sáhara occidental, García Egea ha señalado que el Gobierno debe solucionar sus "crisis y problemas" teniendo una "política exterior clara" porque aquí "aún no sabemos qué solución le va a dar a este asunto y si tiene una misma posición", ya que, "parece ser que sus socios de Podemos tienen una y los del PSOE tienen otra".

"Si Pablo Casado hubiera estado gobernando en este momento, no hubiera pasado esto. Esto no hubiera ocurrido", ha declarado. Según ha destacado, un Ejecutivo del PP no hubiese "permitido una pérdida de peso internacional" como la de Pedro Sánchez, quien "ha perdido la alianza atlántica con Estados Unidos", ha dejado que España ya no tenga "un papel preeminente con Latinoamérica" y "a la vista está que con los vecinos" tampoco se lleva "bien".

Tras asegurar que la política exterior es "como la salud" porque uno se da cuenta de que es importante "cuando falta", ha indicado que en esta "grave crisis" con Marruecos "ni siquiera Estados Unidos se ha puesto de parte de España" y "ninguna potencia extranjera ha respaldado la actuación de España".

García Egea ha recalcado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aún no ha llamado a Pedro Sánchez desde su llegada a la Casa Blanca, algo que, a su entender, "significa que España no pinta nada en el panorama internacional". En cualquier caso, ha recordado que Pablo Casado fue el primero que tendió la mano a Pedro Sánchez "cuando estalló la crisis con Ceuta, pero él la retorció".

LAS VACUNAS CONFIRMAN QUE LA GENTE NO CONFÍA EN EL GOBIERNO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otra parte, ha criticado la gestión del Gobierno también con las vacunas y ha subrayado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apostó por un "cóctel" de vacunas, recomendando "mezclar" Pfizer con AstraZéneca.

Sin embargo, ha dicho que en las colas de vacunación se ve la cola de AstraZéneca "llena" y la de Pfizer "vacía", algo que ha achacado a que los ciudadanos "han dejado de confiar en el Gobierno". "Y eso a mi me preocupa porque hacen lo contrario de lo que dice el Gobierno", ha enfatizado.