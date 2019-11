El PP pide la dimisión del presidente de Melilla (Cs) tras su imputación por presunta prevaricación

La senadora por Melilla, Sofía Acedo (PP), ha pedido este martes la dimisión del presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro (Ciudadanos), tras su imputación por la presunta comisión de un delito de prevaricación tras ser denunciado por presuntamente tomar decisiones como presidente melillense cuando aún no estaba autorizado para ejercer el cargo.

En rueda de prensa, Acedo ha reclamado también la intervención de los dos socios de gobierno de Cs en Melilla, PSOE y Coalición por Melilla (CPM), para conseguir que Eduardo de Castro tenga que abandonar la Presidencia de la Ciudad. Así, se ha preguntado "dónde está ahora el código ético de las formaciones que constituyen el Gobierno tripartito, tras saber que el señor De Castro tendrá que declarar el próximo 10 de enero en calidad de investigado por un presunto delito continuado de prevaricación".

La senadora del PP por Melilla ha pedido al PSOE local que "reflexione" sobre su posición en el Gobierno o sobre "si quiere acabar siendo un partido testimonial devorado por CPM". "En CPM ya sabemos cuáles son sus pretensiones, como y a qué juegan, porque en las últimas elecciones quedó claro que sus intereses están muy alejados del interés general y de los melillenses", ha manifestado.

GOBIERNO ROTO

Asimismo, ha subrayado que "aunque Cs ya demostró en la sesión de investidura de junio que no tiene moral, y CPM ha dejado claro que para ellos la política está por encima de la ética, el PSOE es un partido con vocación de Gobierno y sentido de Ciudad que debería anteponer los intereses de España y Melilla a los suyos particulares".

Por ello, ha invitado a los responsables del PSOE a "escuchar al PP y analizar el castigo de los melillenses en las urnas el 10 de noviembre por compartir Gobierno con CpM (los socialistas pasaron de segunda fuerza a cuarta por detrás de PP, CPM y Vox) y a sentarse a hablar como hacen los partidos constitucionalistas del interés general de Melilla para tomar nota de los resultados de las elecciones, para tener en cuenta que el PP es la formación política que cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos".

Por otro lado, ha destacado que "el Gobierno de Eduardo de Castro es un Gobierno roto. Tendría que cesar inmediatamente a los consejeros y viceconsejeros no electos, ya que por más informes que pidan la sentencia del Tribunal Supremo es firme", una sentencia en la que se recoge que Ceuta y Melilla no pueden nombrar consejeros ni viceconsejeros que no sean "diputados electos" al no tener las mismas competencias que una comunidad autónoma.

Sofía Acedo ha concluido señalando que, tras las elecciones generales del 10 de noviembre, "ha quedado claro que a Cs y al señor De Castro no lo quiere nadie, porque no ha llegado ni a los mil votos, y el PSOE en menos de cinco meses ha sido otra de las formaciones castigada en las urnas por su electorado con una pérdida de dos mil votos, por su acuerdo con CPM y el único diputado de Cs en el Gobierno de la Ciudad Autónoma".