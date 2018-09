El PP pide a Delgado que dimita por "mentir" ante la demanda a Llarena

El PP ha instado hoy a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a dimitir por "mentir" sobre las gestiones realizadas para defender en Bélgica al juez instructor del "procés", Pablo Llarena, en un agrio debate en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado.

Delgado, que por la mañana ha comparecido en el Congreso para explicar la actuación del Ministerio ante la demanda presentada por cinco dirigentes independentistas fugados, se ha enzarzado en un tenso rifirrafe con la senadora popular Esther Muñoz, a quien ha acusado de "no tener ni idea".

Y ha garantizado que no se rectificó, sino que se actuó con "responsabilidad" y "rigor" en defensa de los intereses de España.

El PP ya había pedido el cese de Delgado y había anunciado que solicitaría su reprobación tanto en el Congreso como en el Senado, donde tiene el éxito garantizado gracias a su mayoría absoluta.

"Vamos a dejarle estas semanas para ver si entra en razón y si no probablemente sea una de las cosas que podamos plantearnos: reprobar a la ministra. España no se merece una ministra de que mienta", ha señalado la senadora del PP tras la interpelación en el pleno.

Muñoz se ha mostrado convencida de que el Gobierno rectificó ante la presión de jueces, oposición y opinión pública y finalmente contrató un bufete de abogados "deprisa y corriendo, cuatro días antes" de la vista prevista para el 4 de septiembre "ante el mayor ataque a nuestra soberanía e inmunidad de las últimas década".

Para la senadora, Delgado mintió porque es "una incompetente" y le superaron las circunstancias, algo que no cree porque es una reconocida jurista, o porque era "uno de los peajes" que había que pagar en el "pacto de no agresión" con los independentistas para llegar al Gobierno.

"Ha hablado de mentir, cosa que no le voy a admitir, esta ministra no ha mentido y no va a consentir que utilice ese verbo respecto de mí", le ha respondido Delgado tras subir a la tribuna.

La titular de Justicia ha considerado que la senadora "no se ha enterado de nada" de sus explicaciones previas en el Congreso, donde ha afirmado en que desde el primer momento se percibió que la demanda era "instrumental" y actuó para defender la inmunidad de la jurisdicción española, para que Bélgica no pudiera enjuiciar una actividad soberana del Estado español.

Defender la soberanía de la jurisdicción española es defender también aquellos que la ejecutan, como el juez Llarena, ha añadido Delgado, quien ha insistido en que se elaboró una respuesta "rigurosa" y estrictamente jurídica y técnica, contemplando posibles escenarios posteriores en tribunales internacionales.

"Este Gobierno no hace política de las cuestiones de Estado", ha espetado la ministra a la senadora, que la ha acusado después de haber comido con el presidente del Gobierno y haber llegado al pleno "empachados de soberbia y prepotencia".