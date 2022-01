El PP pide al Congreso que investigue por qué Pablo Iglesias tuvo acceso al CIS antes de su publicación

El PP quiere que el Congreso investigue por qué el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha tenido acceso, horas antes de que se hiciera pública, a la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León y que se asuman responsabilidades políticas por esa filtración.

El también ex secretario general de Podemos ha publicado a las 08.04 horas de este martes en su canal de Telegran un mensaje en el que aseguraba que tenía datos de ese sondeo. "Nos dan entre 3 a 5 escaños", decía sobre Unidas Podemos, destacando, asimismo, que les otorgaba un 11% de intención de voto en la provincia de Valladolid.

"La cocina vete a saber y ya sabes que el CIS es raro pero son los que más recursos tienen. Mis sensaciones son buenas", confesaba en el mensaje, que ha borrado a los pocos minutos. "¿Quién no ha mandado un privado al canal?", ha añadido después, aclarando que había enviado el primer mensaje por error.

"UN ESCÁNDALO"

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que este hecho demuestra que "el CIS está al servicio del PSOE y Podemos", lo que considera "un escándalo" y ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del organismo demoscópico, José Félix Tezanos.

"Como venimos denunciando, todos los instrumentos del Estado están al servicio de Pedro Sánchez en vez de al servicio del interés general", ha denunciado Gamarra, en declaraciones a Europa Press.

En este contexto, los 'populares' han registrado unas preguntas en el Congreso para pedir cuentas al Gobierno y que explique cómo es posible que Iglesias pudiera conocer el resultado de esa encuesta electoral horas antes de su publicación.

También exigen al Ejecutivo que le especifique qué miembros de los partidos del Gobierno tienen acceso a los estudios del CIS antes de que se difundan.

"¿Asume el Gobierno la cocina y la rareza de los sondeos del CIS, tal y como lo ha calificado el ex vicepresidente primero Pablo Iglesias, y lo considera de la misma forma una buena parte de la opinión pública?", reza la tercera pregunta presentada por los 'populares'.

ESTO ES "CORRUPCIÓN"

Esta circunstancia también ha provocado la denuncia de Ciudadanos. "¿Quién es Pablo Iglesias para tener los datos de una encuesta del CIS antes de que se publique? ¿Va a investigarlo el Gobierno? Es gravísimo", ha escrito en Twitter el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, para quien "este manejo de información es corrupción", por lo que ha exigido explicaciones al Ejecutivo así como "la dimisión inmediata" de Tezanos.

Por este asunto también ha pedido cuentas el ex diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, ahora adscrito al Grupo Mixto del Congreso, al considerar "extremadamente grave" que una persona que no ostenta cargos públicos haya tenido acceso a los datos del CIS cuando la propia naturaleza del organismo demoscópico obliga a no usarlo "con fines partidistas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así las cosas, Cambronero quiere que el Gobierno aclare si el exvicepresidente tiene acceso privilegiado a los estudios del CIS y, en ese caso, si también puede "manipular" los datos. "¿Cómo es posible que conozca los datos del estudio preelectoral de Castilla y León antes de su publicación?, reza otro de los interrogantes.