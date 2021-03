PP pide el cese de un alto cargo del Gobierno valenciano que viajó a Barcelona para el concierto de Love of Lesbian

Sanidad justifica el viaje como profesional tras ser invitada por Turismo

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS

El Gobierno valenciano ha asegurado este martes que el viaje de la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro, al concierto celebrado el pasado fin de semana en Barcelona fue "profesional". Así lo han indicado desde la Conselleria de Sanidad y también la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, mientras que el PP ha pedido el "cese fulminante" de la número dos de Sanidad por "saltarse el cierre perimetral" decretado ante la Covid-19.

El concierto, del grupo Love of Lesbian, tuvo lugar el pasado sábado en el Palau Sant Jordi de la capital catalana con un aforo de 5.000 personas que se realizaron previamente un test de antígenos rápido (TAR) para poder entrar.

Desde la Conselleria de Sanidad han explicado a Europa Press que Isaura Navarro hizo este "viaje profesional" invitada por la Agencia Valenciana del Turismo y han señalado que la responsable autonómica "no se saltó" el cierre perimetral establecido para frenar la expansión de la pandemia de la Covid-19 porque su desplazamiento a Barcelona "fue por trabajo".

Por su lado, Mónica Oltra, ha insistido en ese "motivo profesional" de la titular de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público para viajar a este acontecimiento musical. No obstante, ha comentado que no conoce el tema "en profundidad" y que se informará.

"Por lo que sé, no conozco en profundidad el tema, sí que parece que había un motivo profesional detrás, con todo el tema de la cultura segura en este proyecto piloto o experimento que se ha hecho. En todo caso, me informaré", ha expuesto Oltra preguntada sobre este asunto tras presidir la reunión de la Comisión Mixta de la Estrategia Valenciana para la Igualdad del Pueblo Gitano.

Con todo, la vicepresidenta de la Generalitat ha subrayado, a continuación, que "el mensaje a la población" es mantener y respetar las "medidas de protección" y "cumplir estrictamente lo que son las normas en espera de que la vacunación masiva pueda hacer que poco a poco podamos salir de la situación en la que ya desde hace más de un año nos encontramos" por la pandemia.

"El mensaje a la población, a toda la población, es prudencia. A medida que avance la vacunación, también tendremos mejores condiciones", ha agregado la responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Por parte del PP, su portavoz de sanidad en Les Corts, José Juan Zaplana, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "el cese fulminante" de Navarro por "saltarse el cierre perimetral e irse de conciertos a otra comunidad autónoma, animando con su ejemplo a la insumisión de las normas Covid dictadas por el Consell".

"SER EJEMPLAR"

Zaplana ha criticado que Isaura Navarro, "que debe ser ejemplar" se fuera de concierto a Barcelona. "Puig debe tomar medidas urgentes porque esto es una evidencia más de que la Conselleria de Sanidad se le ha ido de las manos. No puede ser que sigan habiendo contagios, se aborte la vacunación masiva, siga falleciendo gente, no se hagan PCR, no lleguen vacunas y su secretaria autonómica en lugar de trabajar esté animando a la insumisión", ha planteado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El diputado ha considerado que "si Puig (PSPV) no cesa hoy mismo a la secretaria autonómica, se convertirá en un pelele en manos de Compromís --coalición de Navarro--". "Hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, dando el peor ejemplo a los valencianos. Este tipo de actitudes no contribuye a promover una conciencia social de respeto de las normas, sino todo lo contrario", ha añadido.

José Juan Zaplana ha calificado de "vergüenza que las personas que ponen las normas se saltan las normas". "Es una vergüenza que las personas que ponen las normas digan a todos los demás lo que tienen que hacer y se vayan a otras comunidades de concierto", ha insistido. Así, ha aseverado que la política de Navarro es la de "haz lo que yo diga pero no lo que yo haga".

"No puede ser que Puig tenga a personas con responsabilidades claras en el sistema sanitario público que hayan vivido del cuento durante la pandemia. Esto no es serio. Isaura Navarro vive como una celebrity con sueldo público. Por dos fotos, la de las vacunas y la del concierto, ha cobrado un año de sueldo pagado por los valencianos cuando debería estar velando por la sanidad pública, para eso le pagan", ha declarado.

"ARROJAR LUZ"

El representante del PP ha agregado que su grupo presentará una batería de preguntas en Les Corts para "arrojar luz sobre estas vacaciones musicales de quien debe dar ejemplo". "Queremos saber con quién se ha ido, cuántos días, cuánto ha costado su escapada musical y por qué motivo" y "si hay alguna persona más que ostenta un cargo directivo o alto cargo en el gobierno de Puig que se ha ido para que se tomen las medidas oportunas", ha explicado el diputado.

José Juan Zaplana ha lamentado que "mientras los datos nos hablan ya de una cuarta ola, en medio de un caos sanitario sin precedentes, la número dos de la conselleria --de Sanidad-- se va de conciertos a Barcelona" y ha declarado que se trata de "una falta de respeto a todos los valencianos".

"Llueve sobre mojado en la conselleria de Sanidad porque la actitud de insumisión de Isaura Navarro se suma a la investigación por corrupción abierta contra la subsecretaria de Sanidad. La conselleria es una olla de grillos", ha afirmado.