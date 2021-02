PP pide cambios en ley del solo sí es sí para preservar presunción inocencia

El PP ha reclamado este viernes "grandes cambios de calado" en la ley del solo sí es sí para "preservar la presunción de inocencia y no agravar la victimización de las agredidas", tras el revés del Consejo General del Poder Judicial a la norma redactada por el Ministerio de Igualdad.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, se ha hecho eco este viernes de la oposición unánime del CGPJ a los dos pilares del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación.

"El no es no del CGPJ a la ley de libertad sexual del Gobierno exige sí o sí grandes cambios de calado", ha señalado Gamarra en un mensaje en Twitter, pidiendo reformas para preservar la presunción de inocencia y para no agravar la victimización.

La portavoz de los populares ha pedido que "por una vez, hagan caso a los expertos y no dejen desprotegida a la sociedad con un disparate jurídico". "Las libertades exigen seguridad jurídica", ha recalcado.

El CGPJ rechazó ayer por unanimidad los aspectos clave de la ley del solo sí es sí, la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación, mientras que el Igualdad anunció que seguirá adelante con el anteproyecto.

El dictamen crítico, pero no vinculante, llegó ayer tras cuatro meses de deliberaciones y estimó que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una "inversión de la carga de la prueba".

Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada "victimización secundaria", ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.

El CGPJ señala asimismo que eliminar el delito de abuso sexual - el anteproyecto crea una categoría única de agresión sexual para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograra probar la existencia de violencia o intimidación- puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves.

El CGPJ propone por contra crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.