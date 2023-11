El PP pide al Ayuntamiento de Binissalem justificar los gastos de mantenimiento de viviendas del IMAS para mayores

El PP ha reclamado al Ayuntamiento de Binissalem que justifique los gastos de mantenimiento de las viviendas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para personas mayores y que "no deje perder" 25.000 euros anuales.

La agrupación local del PP ha explicado que el alcalde de Binissalem, Víctor Martí, firmó en mayo de 2022 un convenio de colaboración entre el IMAS y la corporación local para el mantenimiento de viviendas supervisadas de personas mayores para los años 2022 y 2025.

No obstante, la presidenta del PP de Binissalem, Catalina Maria Mascaró, ha argumentado que el Ayuntamiento "no justifica los gastos corrientes" y "deja perder estos fondos". La 'popular' ha señalado que, a pesar de que el alcalde dice que "los técnicos justifican esto", "la realidad es otra".

"Se ha pedido que enseñen las justificaciones y los ingresos, pero la respuesta ha sido una negativa, así que resulta incomprensible que dejen perder una subvención que ayudaría a mejorar los servicios sociales", ha añadido.

El PP ha pedido saber el motivo por el que no se justifican los gastos, porque, a su juicio, "está claro que desde el departamento del IMAS no se ha hecho ningún pago, porque no hay ninguna información".