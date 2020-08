Cs pide apoyo a PP para que Iglesias comparezca este mes en el Congreso

Ciudadanos ha instado al PP a sumarse a su solicitud de comparecencia del vicepresidente segundo de Gobierno, Pablo Iglesias, en el Congreso, sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, para que pueda realizarse de manera urgente este mes de agosto.

Dado que es este mes es inhábil para la actividad parlamentaria, la comparecencia urgente solo puede tramitarse en la Diputación Permanente, el órgano rector durante estos períodos, para cuya convocatoria hace falta el apoyo de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la misma.

El PP ya solicitó este lunes la comparecencia de Iglesias en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso para explicar las "irregularidades contables" en los gastos de Podemos detectadas por el Tribunal de Cuentas, antes de conocerse la imputación del partido tras una denuncia por presunta financiación ilegal de su exabogado José Manuel Calvente.

Tras esta imputación, el propio Ciudadanos solicitó, por su parte, la comparecencia urgente del líder de Podemos en esta misma comisión para rendir cuentas de la imputación de su partido y varios altos cargos por presunta financiación irregular.

Ahora el partido naranja ha instado al PP a sumarse a su iniciativa para pedir la comparecencia "con total urgencia", ha manifestado el portavoz adjunto del partido, Edmundo Bal, con el objetivo de que Iglesias dé explicaciones este mismo mes a los españoles "sobre estos hechos tan graves".

En unas declaraciones remitidas por el partido, Bal se refiere en concreto a que "hay un juez que ha imputado a Podemos por delitos muy graves, de financiación ilegal y de desvío de subvenciones publicas, de administración desleal".

Además, considera que tanto el partido como su cúpula pudiera haber "aplicado dinero público a financiar diversos gastos que no se justificaban, incluso a lo mejor falsificando facturas", según cree Bal que estima el juez instrucción de esta causa.

Por eso, Bal asegura que, ante estos "sucesos tan graves", es urgente que Iglesias dé explicaciones en el Congreso y le ha recordado al líder de Podemos sus propias palabras ante sucesos de esta naturaleza: "En política no se pide perdón, se dimite".

Ha recriminado que Iglesias no solo no ha dado explicaciones públicas al respecto, sino que desde Podemos se limitan a "atentar contra independencia del poder judicial" y a "no dejar que los jueces puedan realizar con libertad su trabajo".